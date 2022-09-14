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https://sputniknews.com.tr/20220914/cumhurbaskani-erdogan-ermenistanin-bu-tutumunun-sonuclari-olacaktir--1061184045.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın bu tutumunun sonuçları olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın bu tutumunun sonuçları olacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Erdoğan, "Her zaman olduğu gibi... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T18:04+0300
2022-09-14T18:47+0300
politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konutu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle: (Azerbaycan-Ermenistan çatışması) Ermenistan'ın bu tutumunun sonuçları olacaktır.Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir.Temennimiz, Ermenistan'ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır.İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır.(KYK yurt başvurusu) İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekor talep karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirme seviyesine ulaşılmıştırAylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum.Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz.İzmir'de belediye başkanı çıkıyor, Osmanlı'ya hakaret ediyor. Sen İzmir'i sel afetinden kurtaramıyorsun.Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın be hadsiz. Bunun babası da aynıydı kendisi de aynı.
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recep tayyip erdoğan
recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın bu tutumunun sonuçları olacaktır

18:04 14.09.2022 (güncellendi: 18:47 14.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut projesini açıkladı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Erdoğan, "Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konutu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
(Azerbaycan-Ermenistan çatışması) Ermenistan'ın bu tutumunun sonuçları olacaktır.

Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir.

Temennimiz, Ermenistan'ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır.

İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır.

(KYK yurt başvurusu) İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekor talep karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirme seviyesine ulaşılmıştır

Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum.

Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz.

İzmir'de belediye başkanı çıkıyor, Osmanlı'ya hakaret ediyor. Sen İzmir'i sel afetinden kurtaramıyorsun.

Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın be hadsiz. Bunun babası da aynıydı kendisi de aynı.
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