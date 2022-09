Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın bu tutumunun sonuçları olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsü'nde, 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde konutu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

(Azerbaycan-Ermenistan çatışması) Ermenistan'ın bu tutumunun sonuçları olacaktır.



Her zaman olduğu gibi bu gelişme karşısında da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu tüm dünya bilmelidir.



Temennimiz, Ermenistan'ın bu yanlış yoldan bir an önce dönmesi, vaktini ve enerjisini barışı güçlendirme yönünde kullanmasıdır.



İmzalanan anlaşmanın şartlarını yerine getirmediği gibi sürekli saldırgan tavır sergileyen Ermenistan tarafı için bu tutumun elbette sonuçları olacaktır.



(KYK yurt başvurusu) İlk yerleştirmede yüzde 80'lik rekor talep karşılama oranıyla tarihimizin en yüksek yerleştirme seviyesine ulaşılmıştır



Aylık 250 lira ile 450 lira arasında değişen yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacağının müjdesini paylaşmak istiyorum.



Yılbaşında kredi, burs ve beslenme yardımı rakamlarını günün ihtiyaçlarına göre yeniden belirleyeceğiz.



İzmir'de belediye başkanı çıkıyor, Osmanlı'ya hakaret ediyor. Sen İzmir'i sel afetinden kurtaramıyorsun.



Sen Osmanlı'ya hakaret edebilecek hadde ne zaman ulaştın be hadsiz. Bunun babası da aynıydı kendisi de aynı.