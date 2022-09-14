https://sputniknews.com.tr/20220914/col-sicaklari-geliyor-hafta-sonu-35-dereceye-cikacak-1061163674.html

Çöl sıcakları geliyor: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Çöl sıcakları geliyor: Hafta sonu 35 dereceye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının artacağı ve ülke genelinde çöl... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T08:53+0300

2022-09-14T08:53+0300

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Ülke genelinde sıcaklıklar Perşembe gününden itibaren artmaya başlayacak. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri çöl sıcaklıklar yurt genelinde etkili olacak.Ankara ve İstanbul'da hissedilen hava sıcaklıkları 35 dereceleri görecek.Bugün hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat, Muş ve Hatay çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığı, İç ve doğu kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.İstanbul'da bugün güneşli bir hava beklenirken öğle saatlerinde hissedilen sıcaklık 26 dereceyi görecek. Rüzgarın da hafiflemesiyle sıcaklıklar da artış görülecek.

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hava durumu, istanbul hava durumu, sıcaklık, meteoroloji