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Çağrı filminde 'Hind bint Utbe'yi canlandırmıştı: Yunan oyuncu Irene Papas hayatını kaybetti
Çağrı filminde 'Hind bint Utbe'yi canlandırmıştı: Yunan oyuncu Irene Papas hayatını kaybetti
Yunanistan'ın dünya sinemasına kattığı önemli oyuncular arasında yer alan 96 yaşındaki Irene Papas hayata gözlerini yumdu. Papas, Türkiye'de özellikle 1977... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T14:55+0300
2022-09-14T15:00+0300
yaşam
oyuncu
yabancı oyuncu
yunanistan
çağrı
irene papas
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Hollywood'da 1970 yapımı 'Zorba' filmindeki rolüyle, Türkiye'de ve Müslüman dünyasında ise İslam'ın doğuşunu anlatan 1977 yapımı 'Çağrı' filmindeki rolüyle bilinen Yunan oyuncu Irene Papas yaşamını kaybetti.96 yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm haberi, Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından da doğrulandı. Papas'ın ölüm sebebi henüz bilinmiyor ancak 2018'de yapılan bir açıklamada ünlü oyuncunun 5 yıldır Alzheimer hastalığıyla yaşamını sürdürdüğü belirtilmişti.Irene Papas sinema dünyasında özellikle 1960'lı yıllarda ciddi ve güçlü kadın imajı sergilediği rolleriyle tanınmıştı. 'Ebu Süfyan'ın eşi Hind bint Utbe' rolünü canlandırdığı 1977 yapımı 'Çağrı' filminin oyuncu kadrosuna ise onunla daha önce de 1964 yapımı 'Zorba' filminde birlikte çalışmış olan oyuncu Anthony Quinn'in tavsiyesiyle katılmıştı. Papas, daha sonra da 1981 yapımı Çöl Aslanı: Ömer Muhtar filminde Mabruka karakterini canlandırmıştı. Ünlü oyuncunun son filmi, 2003'deki Portekiz yapımı 'Konuşan Bir Fotoğraf' oldu. Ülkesi hakkında güçlü bir siyasi duruşu olan ve bunu ifade etmekten çekinmeyen ünlü oyuncu, 1967'deki askeri darbenin ardından Yunanistan'a 'kültürel boykot' çağrısında bulunmuş ve "Nazizm Yunanistan'a geri döndü" diyerek ülkenin yeni liderlerini 'bir grup şantajcıdan fazlası değil' şeklinde tanımlamıştı.Papas son yıllarını Yunanistan'da ailesiyle birlikte geçiriyordu.
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oyuncu, yabancı oyuncu, yunanistan, çağrı, irene papas
oyuncu, yabancı oyuncu, yunanistan, çağrı, irene papas

Çağrı filminde 'Hind bint Utbe'yi canlandırmıştı: Yunan oyuncu Irene Papas hayatını kaybetti

14:55 14.09.2022 (güncellendi: 15:00 14.09.2022)
© AP PhotoYunanistan'ın dünya sinemasına kattığı önemli oyuncular arasında yer alan 96 yaşındaki Irene Papas hayata gözlerini yumdu. Papas, Türkiye'de özellikle 1977 yapımı 'Çağrı' filmindeki 'Ebu Süfyan'ın eşi Hind bint Utbe' karakteriyle tanınıyordu.
Yunanistan'ın dünya sinemasına kattığı önemli oyuncular arasında yer alan 96 yaşındaki Irene Papas hayata gözlerini yumdu. Papas, Türkiye'de özellikle 1977 yapımı 'Çağrı' filmindeki 'Ebu Süfyan'ın eşi Hind bint Utbe' karakteriyle tanınıyordu. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AP Photo
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Yunanistan'ın dünya sinemasına kattığı önemli oyuncular arasında yer alan 96 yaşındaki Irene Papas hayata gözlerini yumdu. Papas, Türkiye'de özellikle 1977 yapımı 'Çağrı' filmindeki 'Ebu Süfyan'ın eşi Hind bint Utbe' karakteriyle tanınıyordu.
Hollywood'da 1970 yapımı 'Zorba' filmindeki rolüyle, Türkiye'de ve Müslüman dünyasında ise İslam'ın doğuşunu anlatan 1977 yapımı 'Çağrı' filmindeki rolüyle bilinen Yunan oyuncu Irene Papas yaşamını kaybetti.
96 yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm haberi, Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından da doğrulandı. Papas'ın ölüm sebebi henüz bilinmiyor ancak 2018'de yapılan bir açıklamada ünlü oyuncunun 5 yıldır Alzheimer hastalığıyla yaşamını sürdürdüğü belirtilmişti.
Irene Papas sinema dünyasında özellikle 1960'lı yıllarda ciddi ve güçlü kadın imajı sergilediği rolleriyle tanınmıştı.
'Ebu Süfyan'ın eşi Hind bint Utbe' rolünü canlandırdığı 1977 yapımı 'Çağrı' filminin oyuncu kadrosuna ise onunla daha önce de 1964 yapımı 'Zorba' filminde birlikte çalışmış olan oyuncu Anthony Quinn'in tavsiyesiyle katılmıştı.
Papas, daha sonra da 1981 yapımı Çöl Aslanı: Ömer Muhtar filminde Mabruka karakterini canlandırmıştı.
Ünlü oyuncunun son filmi, 2003'deki Portekiz yapımı 'Konuşan Bir Fotoğraf' oldu.
Ülkesi hakkında güçlü bir siyasi duruşu olan ve bunu ifade etmekten çekinmeyen ünlü oyuncu, 1967'deki askeri darbenin ardından Yunanistan'a 'kültürel boykot' çağrısında bulunmuş ve "Nazizm Yunanistan'a geri döndü" diyerek ülkenin yeni liderlerini 'bir grup şantajcıdan fazlası değil' şeklinde tanımlamıştı.
Papas son yıllarını Yunanistan'da ailesiyle birlikte geçiriyordu.
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