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Borsada sert düşüş
Borsada sert düşüş
Küresel piyasalardaki enflasyon endişesi Borsa İstanbul'u da vurdu. BIST 100 endeksinde, yüzde 3'e yakın düşüş görülüyor. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T13:07+0300
2022-09-14T13:07+0300
ekonomi
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Borsada sert düşüş görülüyor.Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,45 puan ve yüzde 1,01 değer kaybederek 3 bin 392,43 puana geriledi.Endeks saat 12.50 itibarıyla yüzde 2,8 düşüşle 3 bin 330 puandan işlem görüyor. Bankacılık endeksinde kayıplar yüzde 10'a yaklaştı. Borsa İstanbul'da dün bankacılık sektöründe yoğunlaşan satışların genele yayılması ile endekse bağlı devre kesici sistemi çalışırken, BIST 100 endeksi yüzde 6,09 değer kaybederek 3 bin 426,88 puandan kapandı. Toplam işlem hacmi ise 138,1 milyar lira ile rekor kırdı.Piyasalarda oynaklık sürebilirAnalistler, enflasyonist endişeler paralelinde merkez bankalarının tarihi düzeyde faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısına kadar piyasalarda oynaklığın sürebileceğini söyledi.Fed'in gelecek hafta, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlamalara girerken, faizlerde en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor. Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 66 ve yüzde 34 düzeyinde bulunuyor.'Temkinli olunmalı'Yurt içinde ise bir süredir küresel piyasalardan pozitif ayrışan BIST 100 endeksinde yaşanan düzeltmenin devam edip etmeyeceğinin izleneceğini aktaran analistler, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini kaydetti.Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3 bin 340 puanın destek, 3 bin 500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20220914/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061164130.html
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borsa, borsa istanbul, ekonomi, piyasa, dolar
borsa, borsa istanbul, ekonomi, piyasa, dolar

Borsada sert düşüş

13:07 14.09.2022
© AABorsa İstanbul'
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AA
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Küresel piyasalardaki enflasyon endişesi Borsa İstanbul'u da vurdu. BIST 100 endeksinde, yüzde 3'e yakın düşüş görülüyor.
Borsada sert düşüş görülüyor.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,45 puan ve yüzde 1,01 değer kaybederek 3 bin 392,43 puana geriledi.
Endeks saat 12.50 itibarıyla yüzde 2,8 düşüşle 3 bin 330 puandan işlem görüyor.

Bankacılık endeksinde kayıplar yüzde 10'a yaklaştı.

Borsa İstanbul'da dün bankacılık sektöründe yoğunlaşan satışların genele yayılması ile endekse bağlı devre kesici sistemi çalışırken, BIST 100 endeksi yüzde 6,09 değer kaybederek 3 bin 426,88 puandan kapandı. Toplam işlem hacmi ise 138,1 milyar lira ile rekor kırdı.

Piyasalarda oynaklık sürebilir

Analistler, enflasyonist endişeler paralelinde merkez bankalarının tarihi düzeyde faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısına kadar piyasalarda oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Fed'in gelecek hafta, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlamalara girerken, faizlerde en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor. Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 66 ve yüzde 34 düzeyinde bulunuyor.

'Temkinli olunmalı'

Yurt içinde ise bir süredir küresel piyasalardan pozitif ayrışan BIST 100 endeksinde yaşanan düzeltmenin devam edip etmeyeceğinin izleneceğini aktaran analistler, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3 bin 340 puanın destek, 3 bin 500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini bildirdi.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
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