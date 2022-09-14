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BMGK’dan Bakü ve Erivan’a acil ateşkes çağrısı
BMGK’dan Bakü ve Erivan’a acil ateşkes çağrısı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin, bugünkü toplantı sırasında, Azerbaycan ve Ermenistan arasında acil ateşkesin sağlanması gerektiğini... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T22:54+0300
2022-09-14T22:54+0300
dünya
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
azerbaycan
ermenistan
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Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Herkes oybirliğiyle, acil ateşkes ve sorunun siyasi ve diplomatik yollarla çözümü lehinde konuştu. Şimdi basın açıklaması değerlendiriliyor. Uzmanlar onu tamamlamak üzereler” ifadesini kullandı.Rusya’nın, söz konusu basın açıklamasına, 2020 ve 2021’de imzalanan Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin ortak beyanlarından bahsedilmesinde ısrarcı olduğunu dile getiren Nebenzya, bu beyanların, iki ülke arasındaki normalleşmenin temelini oluşturduğunu ve ateşkes yükümlülüklerini ile tarafların yerine getirmesi gereken bir dizi proje içerdiğini anımsattı.Nebenzya, “Rusya’nın, durumu normalleştirmek ve ateşkes sağlamak için hem bireysel olarak hem de KGAÖ aracılığıyla yaptığı çabalardan, Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısının ardından KGAÖ’nün yapacağı çalışmalardan bahsettik. Partnerler, bu bilgiyi paylaştığımız ve sarf ettiğimiz çabalar için bize teşekkür etti” diye ekledi.
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birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), azerbaycan, ermenistan
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), azerbaycan, ermenistan

BMGK’dan Bakü ve Erivan’a acil ateşkes çağrısı

22:54 14.09.2022
© AABirleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AA
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin, bugünkü toplantı sırasında, Azerbaycan ve Ermenistan arasında acil ateşkesin sağlanması gerektiğini dile getirdikleri ve bu konuyla ilgili basın açıklamasının yapılacağı belirtildi.
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Herkes oybirliğiyle, acil ateşkes ve sorunun siyasi ve diplomatik yollarla çözümü lehinde konuştu. Şimdi basın açıklaması değerlendiriliyor. Uzmanlar onu tamamlamak üzereler” ifadesini kullandı.
Rusya’nın, söz konusu basın açıklamasına, 2020 ve 2021’de imzalanan Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin ortak beyanlarından bahsedilmesinde ısrarcı olduğunu dile getiren Nebenzya, bu beyanların, iki ülke arasındaki normalleşmenin temelini oluşturduğunu ve ateşkes yükümlülüklerini ile tarafların yerine getirmesi gereken bir dizi proje içerdiğini anımsattı.
Nebenzya, “Rusya’nın, durumu normalleştirmek ve ateşkes sağlamak için hem bireysel olarak hem de KGAÖ aracılığıyla yaptığı çabalardan, Kolektif Güvenlik Konseyi toplantısının ardından KGAÖ’nün yapacağı çalışmalardan bahsettik. Partnerler, bu bilgiyi paylaştığımız ve sarf ettiğimiz çabalar için bize teşekkür etti” diye ekledi.
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