https://sputniknews.com.tr/20220914/beyoglunda-duran-kadin-polisi-alarma-gecirdi-1061164493.html

Beyoğlu'nda 'duran kadın' polisi alarma geçirdi

Beyoğlu'nda 'duran kadın' polisi alarma geçirdi

İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu bir kadın, saatlerce kaldırımda hareketsiz bekledi. Konuşmayan kadın, polis ekiplerinin tüm ikna çabalarına rağmen hiçbir... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T09:28+0300

2022-09-14T09:28+0300

2022-09-14T09:28+0300

yaşam

türkiye

istanbul

beyoğlu

polis

yabancı

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Camiikebir Mahallesi Bahariye Caddesi üzerinde kaldırımda ayakta hareketsiz bekleyen yabancı uyruklu kadın, polis ekiplerini harekete geçirdi.İddiaya göre, dün saat 15.00 sıralarında cadde üzerinde sağa sola giden kadın, kaldırama geçerek hareketsiz beklemeye başladı.Çevredeki esnafın yardım çabalarına cevap vermeyen kadın, hareketsiz kalmaya devam etti.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saatlerce kadını ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Sağlık ekiplerinin de yardımlarını reddeden kadın konuşmama eylemini sürdürdü.5 saat hareketsiz beklediPolis ekiplerinin tüm ikna çabalarına rağmen konuşmayan kadın, yaklaşık 5 saat kaldırımda bekledi.Polis, kadını kimliğini belirlemek için ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.Bir görgü tanığı, ''Esnaf yemek ısmarlamaya çalıştı ama cevap vermedi. Üç beş saate yakındır burada yani. Kendisi de herhalde tramvaya maruz kalmış. Ama ben bence engelli vatandaş da olabilir'' diye konuştu.

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