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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220914/belarus-lideri-lukasenko-odun-keserken-goruntulendi-bu-kis-avrupanin-donmasina-izin-vermeyecegiz-1061184851.html
Belarus lideri Lukaşenko, odun keserken görüntülendi: Bu kış Avrupa’nın donmasına izin vermeyeceğiz
Belarus lideri Lukaşenko, odun keserken görüntülendi: Bu kış Avrupa’nın donmasına izin vermeyeceğiz
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun bir yandan odun keserken diğer yandan enerji krizi içindeki Avrupa ülkelerinin bu kış donmalarına izin... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T18:49+0300
2022-09-14T18:49+0300
avrupa'da enerji krizi
video
aleksandr lukaşenko
odun
belarus
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Devlet Başkanlığı muhabirlerinin yönettiği bir Telegram hesabı üstünden paylaşılan videoda Lukaşenko, Belarus’un, gerekirse yakacak odun tedarik ederek komşusu olan Avrupa ülkelerine kışı sıcak geçirmeleri konusunda yardım edeceğini söylüyor:
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video, aleksandr lukaşenko, odun, belarus
video, aleksandr lukaşenko, odun, belarus

Belarus lideri Lukaşenko, odun keserken görüntülendi: Bu kış Avrupa’nın donmasına izin vermeyeceğiz

18:49 14.09.2022
© Fotoğraf : Pul Pervogo telegram kanalıLukaşenko odun keserken görüntülendi
Lukaşenko odun keserken görüntülendi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© Fotoğraf : Pul Pervogo telegram kanalı
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun bir yandan odun keserken diğer yandan enerji krizi içindeki Avrupa ülkelerinin bu kış donmalarına izin vermeyeceklerine dair konuştuğu bir video yayınlandı.
Devlet Başkanlığı muhabirlerinin yönettiği bir Telegram hesabı üstünden paylaşılan videoda Lukaşenko, Belarus’un, gerekirse yakacak odun tedarik ederek komşusu olan Avrupa ülkelerine kışı sıcak geçirmeleri konusunda yardım edeceğini söylüyor:
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