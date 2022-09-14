https://sputniknews.com.tr/20220914/belarus-lideri-lukasenko-odun-keserken-goruntulendi-bu-kis-avrupanin-donmasina-izin-vermeyecegiz-1061184851.html

Belarus lideri Lukaşenko, odun keserken görüntülendi: Bu kış Avrupa’nın donmasına izin vermeyeceğiz

Belarus lideri Lukaşenko, odun keserken görüntülendi: Bu kış Avrupa’nın donmasına izin vermeyeceğiz

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun bir yandan odun keserken diğer yandan enerji krizi içindeki Avrupa ülkelerinin bu kış donmalarına izin... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T18:49+0300

2022-09-14T18:49+0300

2022-09-14T18:49+0300

avrupa'da enerji krizi

video

aleksandr lukaşenko

odun

belarus

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Devlet Başkanlığı muhabirlerinin yönettiği bir Telegram hesabı üstünden paylaşılan videoda Lukaşenko, Belarus’un, gerekirse yakacak odun tedarik ederek komşusu olan Avrupa ülkelerine kışı sıcak geçirmeleri konusunda yardım edeceğini söylüyor:

belarus

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2022

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video, aleksandr lukaşenko, odun, belarus