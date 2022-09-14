https://sputniknews.com.tr/20220914/bebeginin-mamasina-zehir-kattigi-iddia-edilen-babanin-paylasimlari-ortaya-cikti-bulduk-belayi-1061167680.html
Bebeğinin mamasına zehir kattığı iddia edilen babanın paylaşımları ortaya çıktı: 'Bulduk belayı'
Bebeğinin mamasına zehir kattığı iddia edilen babanın paylaşımları ortaya çıktı: 'Bulduk belayı'
Yalova‘da 13 günlük bebeğini, mamasına zehir katarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan babanın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Serhat O... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T11:16+0300
2022-09-14T11:16+0300
2022-09-14T11:16+0300
türkiye
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yalova
baba
bebek
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13 günlük bebeğini mamasına zehir katarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan babanın yargılanmasına devam edilirken, anne duruşmaya kucağında bebeğiyle katıldı.Sanık babanın, bebeğinden “Bela” diye bahsettiği sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Anne Türkan O. mahkemeye, Serhat O.'ya ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri sundu. Serhat O. paylaşımlarında "Ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma", "40'tan sonra bulduk belayı" ifadelerini kullanıyor.Bebeğine kasıtlı olarak zarar vermediğini iddia eden sanık Serhat O, “Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Bugün bana ‘öl’ desinler ölürüm. Mağdur durumdayım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” dedi.Türkan O. ise daha önceden şikayetçi olduğunu hatırlatarak, çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiğini, bu nedenle duruşmalara katılmak istemediğini dile getirdi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
https://sputniknews.com.tr/20220914/bebeginin-mamasina-zehir-katmakla-suclanan-baba-magdur-oldugunu-savundu-1061161784.html
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türkiye, yalova, baba, bebek, zehirlenme
Bebeğinin mamasına zehir kattığı iddia edilen babanın paylaşımları ortaya çıktı: 'Bulduk belayı'
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Yalova‘da 13 günlük bebeğini, mamasına zehir katarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan babanın sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Serhat O. isimli şüphelinin paylaşımlarında "Bulduk yine belayı" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
13 günlük bebeğini mamasına zehir katarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan babanın yargılanmasına devam edilirken, anne duruşmaya kucağında bebeğiyle katıldı.
Sanık babanın, bebeğinden “Bela” diye bahsettiği sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Anne Türkan O. mahkemeye, Serhat O.'ya ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri sundu. Serhat O. paylaşımlarında "Ayak bağı gibi dolandı ayaklarıma", "40'tan sonra bulduk belayı" ifadelerini kullanıyor.
Bebeğine kasıtlı olarak zarar vermediğini iddia eden sanık Serhat O, “Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Bugün bana ‘öl’ desinler ölürüm. Mağdur durumdayım. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” dedi.
Türkan O. ise daha önceden şikayetçi olduğunu hatırlatarak, çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiğini, bu nedenle duruşmalara katılmak istemediğini dile getirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.