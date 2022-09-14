https://sputniknews.com.tr/20220914/bebeginin-mamasina-zehir-katmakla-suclanan-baba-magdur-oldugunu-savundu-1061161784.html

Bebeğinin mamasına zehir katmakla suçlanan baba, mağdur olduğunu savundu

Bebeğinin mamasına zehir katmakla suçlanan baba, mağdur olduğunu savundu

Yalova’da 13 günlük bebeğinin mamasına karınca ilacı dökerek öldürmeye teşebbüs ettiği ileri sürülen babanın yargılanmasında mahkeme Adli Tıp Kurumu raporunun... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T05:31+0300

2022-09-14T05:31+0300

2022-09-14T05:31+0300

türkiye

bebek

zehir

yalova

çocuk

mahkeme

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Yalova'da 13 günlük bebeğini mamasına zehir katarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla tutuklanan babanın yargılanmasına devam edildi.Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, anne Türkan O. kucağında mağdur bebeğiyle, sanık Serhat O. ise tutuklu bulunduğu Kocaeli'ndeki cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tarafların avukatları da salonda hazır bulundu.Mahkeme başkanının Adli Tıp Kurumundan beklenen raporun henüz gelmemesini belirtmesinin ardından söz verilen sanık, 15 yıllık evliliğinde ailesindeki kimseye zarar vermediğini ileri sürdü.'Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum'Bebeğine kasıtlı olarak zarar vermediğini de iddia eden sanık Serhat O, "Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Bugün bana 'öl' desinler ölürüm. Mağdur durumdayım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.Türkan O. ise daha önceden şikayetçi olduğunu hatırlatarak, çocuklarıyla ilgilenmesi gerektiğini, bu nedenle duruşmalara katılmak istemediğini dile getirdi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.Mahkeme heyeti, zehrin çocuğun sağlık durumuna etkisiyle ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak raporun beklenmesi yönünde karar alırken, sanığın mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.Ne olmuştu?Yalova'da, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk sahibi Serhat O, 8 Kasım 2021'de 13 günlük kızını mamasına kattığı karınca ilacıyla zehirlemeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Bebek E.E.O. ise hastanedeki tedavisinin ardından annesine teslim edilmişti.Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, daha önce de büyük kızına yönelik benzer bir suç işlediğine dair adli sicil kaydı bulunan sanığın, "Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220311/yalovada-13-gunluk-bebegini-zehirlemekle-suclanan-baba-icin-istenen-ceza-aciklandi-1054624706.html

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