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THY Avrupa Ligi'nin yeni başkanı Dejan Bodiroga oldu
THY Avrupa Ligi'nin yeni başkanı Dejan Bodiroga oldu
Basketbol THY Avrupa Ligi (Euroleague) Başkanlığı'na eski Sırp basketbolcu Dejan Bodiroga getirildi. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T19:45+0300
2022-09-14T19:45+0300
spor
thy avrupa ligi
basketbol
başkan
dejan bodiroga
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Euroleague'in internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin hissedarları tarafından başkanlığa getirilen 49 yaşındaki Dejan Bodiroga'nın direktörlük de yapacağı kaydedildi.Avrupa basketbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Bodiroga, kariyerinde 2000, 2002 ve 2003 yıllarında THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.Bodiroga, aktif kariyerini noktaladıktan sonra Sırbistan Basketbol Federasyonunda başkan yardımcılığı ve FIBA Avrupa'da komisyon başkanlığı görevlerini yürüttü.THY Avrupa Ligi'nin kurucuları arasında yer alan Jordi Bertomeu, 22 yıldır ligi yönetiyordu.
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thy avrupa ligi, basketbol, başkan, dejan bodiroga
thy avrupa ligi, basketbol, başkan, dejan bodiroga

THY Avrupa Ligi'nin yeni başkanı Dejan Bodiroga oldu

19:45 14.09.2022
© İHATHY Euroleague
THY Euroleague - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© İHA
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Basketbol THY Avrupa Ligi (Euroleague) Başkanlığı'na eski Sırp basketbolcu Dejan Bodiroga getirildi.
Euroleague'in internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin hissedarları tarafından başkanlığa getirilen 49 yaşındaki Dejan Bodiroga'nın direktörlük de yapacağı kaydedildi.
Avrupa basketbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Bodiroga, kariyerinde 2000, 2002 ve 2003 yıllarında THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Bodiroga, aktif kariyerini noktaladıktan sonra Sırbistan Basketbol Federasyonunda başkan yardımcılığı ve FIBA Avrupa'da komisyon başkanlığı görevlerini yürüttü.
THY Avrupa Ligi'nin kurucuları arasında yer alan Jordi Bertomeu, 22 yıldır ligi yönetiyordu.
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