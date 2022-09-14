https://sputniknews.com.tr/20220914/basketbol-thy-avrupa-liginin-yeni-baskani-dejan-bodiroga-oldu-1061189240.html

THY Avrupa Ligi'nin yeni başkanı Dejan Bodiroga oldu

THY Avrupa Ligi'nin yeni başkanı Dejan Bodiroga oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi (Euroleague) Başkanlığı'na eski Sırp basketbolcu Dejan Bodiroga getirildi. 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T19:45+0300

2022-09-14T19:45+0300

2022-09-14T19:45+0300

spor

thy avrupa ligi

basketbol

başkan

dejan bodiroga

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104158/09/1041580942_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_71df2baf1334fffcf8561f676a6a412b.jpg

Euroleague'in internet sitesinden yapılan açıklamada, ligin hissedarları tarafından başkanlığa getirilen 49 yaşındaki Dejan Bodiroga'nın direktörlük de yapacağı kaydedildi.Avrupa basketbol tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilen Bodiroga, kariyerinde 2000, 2002 ve 2003 yıllarında THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.Bodiroga, aktif kariyerini noktaladıktan sonra Sırbistan Basketbol Federasyonunda başkan yardımcılığı ve FIBA Avrupa'da komisyon başkanlığı görevlerini yürüttü.THY Avrupa Ligi'nin kurucuları arasında yer alan Jordi Bertomeu, 22 yıldır ligi yönetiyordu.

https://sputniknews.com.tr/20220907/a-milli-basketbol-takimi-grup-ikincisi-olarak-son-16-turunda-1060922336.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

thy avrupa ligi, basketbol, başkan, dejan bodiroga