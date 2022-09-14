https://sputniknews.com.tr/20220914/bankalar-onunde-sosyal-konut-kuyrugu-1061172003.html
Bankalar önünde sosyal konut kuyruğu
Bankalar önünde sosyal konut kuyruğu
TOKİ tarafından gerçekleştirilecek Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesinin başvuruları bugün başladı. Ev sahibi olmak isteyenler kamu bankalarının açılış... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T13:02+0300
2022-09-14T13:02+0300
2022-09-14T13:02+0300
yaşam
türkiye
ekonomi
ev sahibi
toki
konut
sosyal konut
murat kurum
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Sosyal konut projesine başvurular bugün itibarıyla başladı.Başvurular e-devlet, Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılıyor. Başvurusunu çevrimiçi yapmayanlar sabah erken saatlerden itibaren iki kamu bankası önünde yoğunluk oluşturdu.Vatandaşlar, başvuru formlarıyla birlikte 500 liralık başvuru bedelini yatırmak için banka şubelerine gitti.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da başvurulara ilişkin ilk sayıları paylaştı.Buna göre saat 12.45 itibarıyla projeye 224 binden fazla başvuru yapıldı.Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvuruları kademeli olarak alınıyor.Bugün T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 2,4,6,8 numaralar da sırasıyla yarından itibaren başvurabilecek.19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20220914/bakan-kurum-sosyal-konuta-basvuru-sayisini-acikladi-1061168067.html
https://sputniknews.com.tr/20220913/cumhurbaskani-erdogan-sosyal-konut-projesini-acikliyor-1061134261.html
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Bankalar önünde sosyal konut kuyruğu
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TOKİ tarafından gerçekleştirilecek Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesinin başvuruları bugün başladı. Ev sahibi olmak isteyenler kamu bankalarının açılış saatlerinden önce, şubelerin önüne gelerek uzun kuyruklar oluşturdu. Başvuru sayısı da 225 bine yaklaştı.
Sosyal konut projesine başvurular bugün itibarıyla başladı.
Başvurular e-devlet, Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla yapılıyor. Başvurusunu çevrimiçi yapmayanlar sabah erken saatlerden itibaren iki kamu bankası önünde yoğunluk oluşturdu.
Vatandaşlar, başvuru formlarıyla birlikte 500 liralık başvuru bedelini yatırmak için banka şubelerine gitti.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da başvurulara ilişkin ilk sayıları paylaştı.
Buna göre saat 12.45 itibarıyla projeye 224 binden fazla başvuru yapıldı.
Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvuruları kademeli olarak alınıyor.
Bugün T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 2,4,6,8 numaralar da sırasıyla yarından itibaren başvurabilecek.
19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.