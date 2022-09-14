https://sputniknews.com.tr/20220914/bakan-soylu-italyan-mevkidasi-lamorgese-ile-gorustu-1061157150.html

Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü

Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T01:36+0300

2022-09-14T01:36+0300

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türkiye

süleyman soylu

luciana lamorgese

telefon

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile telefonda görüştü.Bakanlıktan, Soylu ve Lamorgese arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile İtalya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Luciana Lamorgese arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, iki ülke arasında göç irtibat görevlisi görevlendirilmesi, teknik heyetlerin çalışmalarının devamı, güvenlik, terörle mücadele ve göç yönetiminde iş birliği konuları değerlendirildi" denildi.

türkiye

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süleyman soylu, luciana lamorgese, telefon