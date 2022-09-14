https://sputniknews.com.tr/20220914/bakan-soylu-italyan-mevkidasi-lamorgese-ile-gorustu-1061157150.html
Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü
Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T01:36+0300
2022-09-14T01:36+0300
2022-09-14T01:38+0300
türkiye
süleyman soylu
luciana lamorgese
telefon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0e/1061157006_0:26:2048:1178_1920x0_80_0_0_951a898a10e3abdc343d55fb9bcced4c.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile telefonda görüştü.Bakanlıktan, Soylu ve Lamorgese arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile İtalya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Luciana Lamorgese arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, iki ülke arasında göç irtibat görevlisi görevlendirilmesi, teknik heyetlerin çalışmalarının devamı, güvenlik, terörle mücadele ve göç yönetiminde iş birliği konuları değerlendirildi" denildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0e/1061157006_222:0:1827:1204_1920x0_80_0_0_a33bd4f91ce52694a9617a4e7de4d480.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
süleyman soylu, luciana lamorgese, telefon
süleyman soylu, luciana lamorgese, telefon
Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü
01:36 14.09.2022 (güncellendi: 01:38 14.09.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan, Soylu ve Lamorgese arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile İtalya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Luciana Lamorgese arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, iki ülke arasında göç irtibat görevlisi görevlendirilmesi, teknik heyetlerin çalışmalarının devamı, güvenlik, terörle mücadele ve göç yönetiminde iş birliği konuları değerlendirildi" denildi.