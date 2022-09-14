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Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü
Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
süleyman soylu
luciana lamorgese
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile telefonda görüştü.Bakanlıktan, Soylu ve Lamorgese arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile İtalya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Luciana Lamorgese arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, iki ülke arasında göç irtibat görevlisi görevlendirilmesi, teknik heyetlerin çalışmalarının devamı, güvenlik, terörle mücadele ve göç yönetiminde iş birliği konuları değerlendirildi" denildi.
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süleyman soylu, luciana lamorgese, telefon
süleyman soylu, luciana lamorgese, telefon

Bakan Soylu, İtalyan mevkidaşı Lamorgese ile görüştü

01:36 14.09.2022 (güncellendi: 01:38 14.09.2022)
© DHAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© DHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İtalya İçişleri Bakanı Luciana Lamorgese ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan, Soylu ve Lamorgese arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile İtalya Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Luciana Lamorgese arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede, iki ülke arasında göç irtibat görevlisi görevlendirilmesi, teknik heyetlerin çalışmalarının devamı, güvenlik, terörle mücadele ve göç yönetiminde iş birliği konuları değerlendirildi" denildi.
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