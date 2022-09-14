https://sputniknews.com.tr/20220914/bakan-kurumdan-ilk-evim-ilk-is-yerim-projesiyle-ilgili-aciklama-basvurular-gece-itibariyla-basladi-1061166490.html

Bakan Kurum'dan İlk Evim İlk İş Yerim projesiyle ilgili açıklama: Başvurular gece itibarıyla başladı

Bakan Kurum'dan İlk Evim İlk İş Yerim projesiyle ilgili açıklama: Başvurular gece itibarıyla başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKi projesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Başvurular gece itibarıyla başladı" dedi. 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T10:04+0300

2022-09-14T10:04+0300

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türkiye

sosyal konut

murat kurum

çevre ve şehircilik bakanlığı

konut

başvuru

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Twitter'dan yaptığı açıklamada "İlk Evim İlk İş Yerim Projemiz açıklandıktan sonra heyecanla başvuru yapmayı bekleyenlere iyi bir haberim var. Başvurular gece itibarıyla başladı." dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220914/cem-kucuk-ibre-cumhurbaskani-erdogana-dogru-iyice-donuyor-1061166374.html

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sosyal konut, murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, konut, başvuru