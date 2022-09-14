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https://sputniknews.com.tr/20220914/bakan-kurumdan-ilk-evim-ilk-is-yerim-projesiyle-ilgili-aciklama-basvurular-gece-itibariyla-basladi-1061166490.html
Bakan Kurum'dan İlk Evim İlk İş Yerim projesiyle ilgili açıklama: Başvurular gece itibarıyla başladı
Bakan Kurum'dan İlk Evim İlk İş Yerim projesiyle ilgili açıklama: Başvurular gece itibarıyla başladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKi projesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Başvurular gece itibarıyla başladı" dedi. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T10:04+0300
2022-09-14T10:04+0300
türkiye
sosyal konut
murat kurum
çevre ve şehircilik bakanlığı
konut
başvuru
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Twitter'dan yaptığı açıklamada "İlk Evim İlk İş Yerim Projemiz açıklandıktan sonra heyecanla başvuru yapmayı bekleyenlere iyi bir haberim var. Başvurular gece itibarıyla başladı." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20220914/cem-kucuk-ibre-cumhurbaskani-erdogana-dogru-iyice-donuyor-1061166374.html
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sosyal konut, murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, konut, başvuru
sosyal konut, murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, konut, başvuru

Bakan Kurum'dan İlk Evim İlk İş Yerim projesiyle ilgili açıklama: Başvurular gece itibarıyla başladı

10:04 14.09.2022
© AAMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKi projesiyle ilgili yaptığı açıklamada "Başvurular gece itibarıyla başladı" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Twitter'dan yaptığı açıklamada "İlk Evim İlk İş Yerim Projemiz açıklandıktan sonra heyecanla başvuru yapmayı bekleyenlere iyi bir haberim var. Başvurular gece itibarıyla başladı." dedi.
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