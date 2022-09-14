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https://sputniknews.com.tr/20220914/bakan-kurum-yuzyilin-konut-projesinin-ilk-gununde-e-devlet-uzerinden-439-bin-375-basvuru-yapildi-1061183899.html
Bakan Kurum: Yüzyılın konut projesinin ilk gününde e-Devlet üzerinden 439 bin 375 başvuru yapıldı
Bakan Kurum: Yüzyılın konut projesinin ilk gününde e-Devlet üzerinden 439 bin 375 başvuru yapıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinin ilk gününde başvuru sayısının 507 bin 937 olduğunu bildirdi. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T17:55+0300
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ekonomi
türkiye
murat kurum
toplu konut
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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüzyılın konut projesinin ilk gününde e-Devlet üzerinden 439 bin 375, bankalara 68 bin 562, toplam 507 bin 937 başvuru yapıldı. Projemize yoğun ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.Arsa ve iş yeri başvuruları 10 Ekim'de başlayacakKurum, bugün Beşiktaş'ta düzenlenen "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Basın Buluşması" programında, sosyal konut başvurularının 31 Ekim'de tamamlanacağını belirtti.Bakan Kurum, arsa ve iş yeri başvurularının ise 10 Ekim'de başlayacağını, 7 Kasım'da sona ereceğini bildirdi.
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türkiye, murat kurum, toplu konut
türkiye, murat kurum, toplu konut

Bakan Kurum: Yüzyılın konut projesinin ilk gününde e-Devlet üzerinden 439 bin 375 başvuru yapıldı

17:55 14.09.2022 (güncellendi: 18:12 14.09.2022)
© İHAMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© İHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut projesinin ilk gününde başvuru sayısının 507 bin 937 olduğunu bildirdi.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüzyılın konut projesinin ilk gününde e-Devlet üzerinden 439 bin 375, bankalara 68 bin 562, toplam 507 bin 937 başvuru yapıldı. Projemize yoğun ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Arsa ve iş yeri başvuruları 10 Ekim'de başlayacak

Kurum, bugün Beşiktaş'ta düzenlenen "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi Basın Buluşması" programında, sosyal konut başvurularının 31 Ekim'de tamamlanacağını belirtti.
Bakan Kurum, arsa ve iş yeri başvurularının ise 10 Ekim'de başlayacağını, 7 Kasım'da sona ereceğini bildirdi.
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