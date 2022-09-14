https://sputniknews.com.tr/20220914/bakan-kurum-sosyal-konuta-basvuru-sayisini-acikladi-1061168067.html

Bakan Kurum: Sosyal konut projesine saat 11.00 itibarıyla 140 bin başvuru yapıldı

Bakan Kurum: Sosyal konut projesine saat 11.00 itibarıyla 140 bin başvuru yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal konut projesine saat 11.00 itibarıyla 140 bin başvuru yapıldığını açıkladı. 14.09.2022, Sputnik Türkiye

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2022-09-14T11:26+0300

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ekonomi

murat kurum

sosyal konut

başvuru

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Sosyal konut projesine başvurular bugün itibarıyla başladı.Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi, e-devlet, Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla başvuru yaptı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal konut projesine saat 11.00 itibarıyla 140 bin başvuru yapıldığını açıkladı.Kademeli başvuru sistemiÇevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvuruları kademeli olarak alınıyor.Bugün TC kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 2,4,6,8 numaralar da sırasıyla yarından itibaren başvurabilecek.19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.

https://sputniknews.com.tr/20220913/sosyal-konut-projesinin-istanbul-ayagi-icin-arnavutkoyde-calisma-aylar-once-basladi-iddiasi-1061145260.html

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