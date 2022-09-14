https://sputniknews.com.tr/20220914/bakan-kurum-sosyal-konuta-basvuru-sayisini-acikladi-1061168067.html
Bakan Kurum: Sosyal konut projesine saat 11.00 itibarıyla 140 bin başvuru yapıldı
Bakan Kurum: Sosyal konut projesine saat 11.00 itibarıyla 140 bin başvuru yapıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal konut projesine saat 11.00 itibarıyla 140 bin başvuru yapıldığını açıkladı. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T11:26+0300
2022-09-14T11:26+0300
2022-09-14T11:29+0300
ekonomi
murat kurum
sosyal konut
başvuru
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Sosyal konut projesine başvurular bugün itibarıyla başladı.Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi, e-devlet, Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla başvuru yaptı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal konut projesine saat 11.00 itibarıyla 140 bin başvuru yapıldığını açıkladı.Kademeli başvuru sistemiÇevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvuruları kademeli olarak alınıyor.Bugün TC kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 2,4,6,8 numaralar da sırasıyla yarından itibaren başvurabilecek.19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.
https://sputniknews.com.tr/20220913/sosyal-konut-projesinin-istanbul-ayagi-icin-arnavutkoyde-calisma-aylar-once-basladi-iddiasi-1061145260.html
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murat kurum, sosyal konut, başvuru
murat kurum, sosyal konut, başvuru
Bakan Kurum: Sosyal konut projesine saat 11.00 itibarıyla 140 bin başvuru yapıldı
11:26 14.09.2022 (güncellendi: 11:29 14.09.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal konut projesine saat 11.00 itibarıyla 140 bin başvuru yapıldığını açıkladı.
Sosyal konut projesine başvurular bugün itibarıyla başladı.
Uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olmak isteyen binlerce kişi, e-devlet, Halkbank ve Ziraat Bankası aracılığıyla başvuru yaptı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal konut projesine saat 11.00 itibarıyla 140 bin başvuru yapıldığını açıkladı.
Kademeli başvuru sistemi
Çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek için e-devlet üzerinden başvuruları kademeli olarak alınıyor.
Bugün TC kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuru yapabilecek. 2,4,6,8 numaralar da sırasıyla yarından itibaren başvurabilecek.
19 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar başvurularını iletebilecek.