https://sputniknews.com.tr/20220914/bakan-kurum-sosyal-konut-projesi-duyulur-duyulmaz-ev-ve-kira-fiyatlari-asagi-gelmeye-basladi-1061199499.html

Bakan Kurum: Sosyal Konut Projesi duyulur duyulmaz ev ve kira fiyatları aşağı gelmeye başladı

Bakan Kurum: Sosyal Konut Projesi duyulur duyulmaz ev ve kira fiyatları aşağı gelmeye başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ eliyle inşa edilecek Sosyal Konut Projesi'ne başvuru sayısının 785 bine ulaştığını belirterek... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T23:20+0300

2022-09-14T23:20+0300

2022-09-14T23:23+0300

toki

murat kurum

cnn türk

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, CNN Türk Tarafsız Bölge programında, Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.Kurum, proje kapsamında 2023-2028 yıllarında 500 bin sosyal konut, 250 bin konut amaçlı arsa, 50 bin iş yeri hedefinin ilk etabı olan 250 bin sosyal konut, 100 bin konut arsası ve 10 bin iş yerini kazandıracaklarını belirtti.Şehit ve gazi aileleri için yüzde 5 kontenjan karşılığı 12 bin 500 konut ayırdıklarını belirten Kurum, "Engelli kardeşlerimize yine aynı şekilde 12 bin 500 konut ayırıyoruz. Emeklilerimize ve gençlerimize de 50'şer bin konut kontenjanı bu proje kapsamında sunuyoruz. Gençlerimiz bu projeyle ilk defa özel konut hakkına sahip olacaklar. Eylül 1992 tarihinden sonra doğan genç kardeşlerimiz, onlara ayrılan kontenjan üzerinden müracaat edebilecekler. Başvuru için 18 yaş kıstasımız var" diye konuştu.Evlerin maliyet fiyatı üzerinden yüzde 40 indirim yaptıklarını anlatan Kurum, şöyle konuştu:Kurum, vatandaşların toplam daire bedelinin yüzde 10'unu peşinat olarak ödeyeceğini ve taksitlerin de sözleşme imzalandıktan sonra başlayacağını dile getirdi.Yeni konutların 50 binini İstanbul'un her iki yakasında yapacaklarını belirten Kurum, Avrupa yakasında Başakşehir, Esenler, Arnavutköy, Silivri, Çatalca'ya, Anadolu yakasında ise Tuzla, Kartal ve Pendik'te projelerin hayata geçirileceğini kaydetti.Bakan Kurum, Ankara'da 18 bin, İzmir'de 12 bin 500, Gaziantep'te 10 bin, Bursa'da 8 bin 650, Konya'da 7 bin 500, Kayseri'de 7 bin 500 konut inşa edileceğini ifade ederek, projenin toplam yatırım değerinin yaklaşık 900 milyar lira, projenin ilk etabının ise 422 milyar lira olduğunu söyledi.Kurum, müracaatların ekim ayı sonuna kadar devam edeceğini dile getirerek, projeden faydalanacak vatandaşların başvuracakları illerde en az bir yıl ikamet etmesi veya o il nüfusuna kayıtlı olması gerektiğini kaydetti.Her haneden bir başvuru hakkı olabileceğini söyleyen Kurum, "TOKİ eliyle inşa edilecek Sosyal Konut Projesi'ne ilk günde başvuru sayısı 785 bine ulaştı. Proje duyulur duyulmaz ev ve kira fiyatları aşağı gelmeye başladı" dedi.

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toki, murat kurum, cnn türk