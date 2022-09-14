https://sputniknews.com.tr/20220914/bakan-ersoy-bu-sene-83-84-dolardan-kisi-basi-gecelik-gelirle-bir-rekor-kirmis-olacagiz-1061161314.html

Bakan Ersoy: Bu sene 83-84 dolardan kişi başı gecelik gelirle bir rekor kırmış olacağız

Bakan Ersoy: Bu sene 83-84 dolardan kişi başı gecelik gelirle bir rekor kırmış olacağız

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İnşallah bu sene 83-84 dolardan kişi başı gecelik gelirle bir rekor kırmış olacağız" dedi. 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T05:05+0300

2022-09-14T05:05+0300

2022-09-14T05:08+0300

türkiye

mehmet nuri ersoy

kültür ve turizm bakanlığı

turizm

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Bazı temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gelen Ersoy, Aksu ilçesindeki Banu-Ufuk Cömertoğlu İlkokulu'nda düzenlenen "Antalya'nın Kültürel Miras Koruyucuları Projesi" etkinliğine katıldı.Bakan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, sezon başında 42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir hedefiyle sezona başladıklarını ancak şubat sonunda Karadeniz'de çatışma ortamı oluştuğunu anımsattı.Türkiye'nin birçok önlem paketini devreye aldığını anlatan Ersoy, şunları kaydetti:Ersoy, Karadeniz'deki krizden en çok etkilenme ihtimali olan bölgenin, söz konusu iki pazardan (Rusya-Ukrayna) yoğun rezervasyon aldığı için Antalya olduğunu söyledi.Yaptıkları pazar çeşitlendirmesi ve dünya genelindeki yoğun tanıtım faaliyetlerinin olumlu sonuçlarını, meyvelerini verdiğine dikkati çeken Ersoy, geçen yılın çok üzerinde bir rakamla Antalya'nın bu seneyi kapatacağını vurguladı.'Antalya'da bu yıl spor kampları yoğun olacak'Sezonun da uzadığını belirten Ersoy, şöyle devam etti:Ersoy, ürün çeşitlenmesinin önemli olduğunu belirterek, "Hem sağlık hem spor, kültürel değerlerimize yönelik tanıtım faaliyetlerimizi çok yoğun şekilde iki senedir yapıyoruz. Pandemi nedeniyle seyahatlerde, özellikle spor turizmi faaliyetlerinde kısıtlama vardı. O da artık kalktığı için bu sene Antalya'da spor kamplarının yoğun şekilde olacağını düşünüyordum" ifadesini kullandı.

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mehmet nuri ersoy, kültür ve turizm bakanlığı, turizm