https://sputniknews.com.tr/20220914/bakan-cavusoglu-kalici-bir-baris-ve-istikrar-istiyorsak-ermenistan-provokasyonlarindan-vazgecmeli-1061166725.html
Bakan Çavuşoğlu: Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli
Bakan Çavuşoğlu: Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ara ara Ermenistan provokasyonlara devam ediyor. Elbette Azerbaycan'ın buna karşılık vermemesi mümkün değil. Kalıcı bir... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T10:14+0300
2022-09-14T10:14+0300
2022-09-14T10:44+0300
politika
mevlüt çavuşoğlu
ermenistan
azerbaycan
türkiye
dışişleri bakanlığı
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Diplomasi Muhabirleri Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli. İş birliğine yönelik samimi adımlar atmalı" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220914/ermenistan-savunma-bakanligi-azerbaycan-sinirda-siha-ile-saldirdi-1061165078.html
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mevlüt çavuşoğlu, ermenistan, azerbaycan, türkiye, dışişleri bakanlığı
mevlüt çavuşoğlu, ermenistan, azerbaycan, türkiye, dışişleri bakanlığı
Bakan Çavuşoğlu: Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli
10:14 14.09.2022 (güncellendi: 10:44 14.09.2022) Abone ol
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ara ara Ermenistan provokasyonlara devam ediyor. Elbette Azerbaycan'ın buna karşılık vermemesi mümkün değil. Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli" ifadelerini kullandı.
Diplomasi Muhabirleri Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli. İş birliğine yönelik samimi adımlar atmalı" ifadelerini kullandı.