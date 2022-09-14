Diplomasi Muhabirleri Toplantısı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli. İş birliğine yönelik samimi adımlar atmalı" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ara ara Ermenistan provokasyonlara devam ediyor. Elbette Azerbaycan'ın buna karşılık vermemesi mümkün değil. Kalıcı bir... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

Bakan Çavuşoğlu: Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli

Bakan Çavuşoğlu: Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli

Bakan Çavuşoğlu: Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli

© AA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock © AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ara ara Ermenistan provokasyonlara devam ediyor. Elbette Azerbaycan'ın buna karşılık vermemesi mümkün değil. Kalıcı bir barış ve istikrar istiyorsak Ermenistan provokasyonlarından vazgeçmeli" ifadelerini kullandı.