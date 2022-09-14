https://sputniknews.com.tr/20220914/bahceli-ermenistanin-karabagdaki-saldirganligina-sabir-ve-tahammul-gosterilemeyecek-1061178324.html

Bahçeli: Ermenistan’ın Karabağ’daki saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyecektir

Bahçeli: Ermenistan’ın Karabağ’daki saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyecektir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ermenistan’ın Karabağ’daki saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyecektir” paylaşımında bulundu. 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T15:49+0300

2022-09-14T15:49+0300

2022-09-14T16:07+0300

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devlet bahçeli

azerbaycan

türkiye

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Bahçeli, “Türk milleti soydaşlarının arkasındadır. Milliyetçi Hareket Partisi Ermeni saldırılarını lanetlemekte, Karabağ’ın azatlığına uzanan ellerin kırılacağına inanmaktadır” ifadelerini kullandı.Bahçeli’nin açıklamaları şöyle:“Karabağ Zaferi’ni hazmedemeyen, işgal ettiği Azerbaycan topraklarından sökülüp atılan Ermeni çeteleri mütecaviz eylemlerine hız vererek, kanlı ve hain provokasyonlara girişmektedir. Nitekim Ermenistan’ın Karabağ’daki saldırganlığına sabır ve tahammül gösterilemeyecektir.12 Eylül gecesinden itibaren Azerbaycan sınırının Daşkesen, Kelbecer ve Laçin istikametinde Ermeni silahlı unsurlarının alçak saldırısı sonucunda 50 Azerbaycan neferi şehit olmuş, çok sayıda nefer de yaralanmıştır. Türkiye, Azerbaycan ile sonuna kadar dayanışma içindedir.Can Azerbaycan, terör devleti Ermenistan ve arkasında duran zalimler karşısında asla yalnız değildir. Türk milleti soydaşlarının arkasındadır. Milliyetçi Hareket Partisi Ermeni saldırılarını lanetlemekte, Karabağ’ın azatlığına uzanan ellerin kırılacağına inanmaktadır.Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev liderliğinde kardeş ülke Azerbaycan her türlü hunhar ve hayasız oyunu temelinden bozmaya muktedirdir. Türkiye’nin desteği de tam ve eksiksizdir. Ermenistan’ı sahaya sürüp piyon gibi kullanan hangi ülke olursa olsun doğacak ağır sonuçlardan mesuldür.Vatan uğruna şehit düşen kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in şahsında kardeş Azerbaycan halkına ve aziz Türk milletine baş sağlığı diliyorum. Unutulmasın ki, bir kere yükselen bayrak bir daha inmeyecektir.”

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