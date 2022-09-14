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https://sputniknews.com.tr/20220914/baby-shark-sarkisi-dinletilerek-iskence-edilen-tutuklu-hucresinde-oldu-1061179905.html
Baby Shark şarkısı dinletilerek işkence edilen tutuklu, hücresinde öldü
Baby Shark şarkısı dinletilerek işkence edilen tutuklu, hücresinde öldü
ABD'nin Oklahoma kentinde cezaevinde 'Baby Shark' şarkısı defalarca dinletilerek işkenceye uğradığı iddia edilen ve sonrasında gadiyanlara dava açan mahkum... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T16:12+0300
2022-09-14T16:17+0300
dünya
abd
baby shark
işkence
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ABD'nin Oklahoma kentindeki cezaevinde yatan 48 yaşındaki John Basco adında bir tutuklu, kendisine ve diğer mahkumlara gardiyanlar tarafından defalarca kez çocuk şarkısı 'Baby Shark' dinletildiğini iddia ederek davacı oldu.Basco, geçen günlerde yattığı hücrede ölü bulundu. Oklahoma İlçe Gözaltı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Basco'nun pazar sabahı erken saatlerde hücresinde ölü bulunduğu belirtilirken, söz konusu vakanın, son zamanlarda mahkum ölümleri ve firarlarla anılan cezaevinde bu 14. ölüm olduğu kaydedildi.'Komplo teorisi'Öte yandan cezaevi yetkilisi Mark Opgrande, suçlamaları komplo teorisi olarak nitelendirerek, suç belirtisi olmadığını ve görevlilerin aşırı dozda uyuşturucu kullandığı ihtimalinin soruşturulacağını dile getirdi.Geçen hafta perşembe günü uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Basco, kelepçeli halde saatlerce tekrar tekrar 'Baby Shark' şarkısını dinlemeye zorlandığı iddia edilen mahkumlar arasındaydı.Basco'nun avukatından çağrıBasco'un avukatı Cameron Spradling, yerel basına verdiği demeçte, Basco'nun ölümü ve işkence iddialarının 'rahatsız edici' olduğu vurgulayarak, soruşturma esnasında tüm delillerin muhafaza edilmesi gerektiğine dikkat çekti.Avukat, "Baby Shark kurbanlarından biri, cezevine gelişinden sonra üç gün içinde öldü. Bu nasıl olur? Bölge Savcısı David Prater, yaklaşmakta olan hukuki süreç için tanıklarından birini kaybetti" diye konuştu.Olayın ardından bir cezaevi görevlisi ve iki polis açığa alındı.
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abd, baby shark, işkence
abd, baby shark, işkence

Baby Shark şarkısı dinletilerek işkence edilen tutuklu, hücresinde öldü

16:12 14.09.2022 (güncellendi: 16:17 14.09.2022)
© AFP 2022ABD - cezaevi
ABD - cezaevi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AFP 2022
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ABD'nin Oklahoma kentinde cezaevinde 'Baby Shark' şarkısı defalarca dinletilerek işkenceye uğradığı iddia edilen ve sonrasında gadiyanlara dava açan mahkum, hücresinde ölü bulundu.
ABD'nin Oklahoma kentindeki cezaevinde yatan 48 yaşındaki John Basco adında bir tutuklu, kendisine ve diğer mahkumlara gardiyanlar tarafından defalarca kez çocuk şarkısı 'Baby Shark' dinletildiğini iddia ederek davacı oldu.
Basco, geçen günlerde yattığı hücrede ölü bulundu. Oklahoma İlçe Gözaltı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Basco'nun pazar sabahı erken saatlerde hücresinde ölü bulunduğu belirtilirken, söz konusu vakanın, son zamanlarda mahkum ölümleri ve firarlarla anılan cezaevinde bu 14. ölüm olduğu kaydedildi.

'Komplo teorisi'

Öte yandan cezaevi yetkilisi Mark Opgrande, suçlamaları komplo teorisi olarak nitelendirerek, suç belirtisi olmadığını ve görevlilerin aşırı dozda uyuşturucu kullandığı ihtimalinin soruşturulacağını dile getirdi.
Geçen hafta perşembe günü uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Basco, kelepçeli halde saatlerce tekrar tekrar 'Baby Shark' şarkısını dinlemeye zorlandığı iddia edilen mahkumlar arasındaydı.

Basco'nun avukatından çağrı

Basco'un avukatı Cameron Spradling, yerel basına verdiği demeçte, Basco'nun ölümü ve işkence iddialarının 'rahatsız edici' olduğu vurgulayarak, soruşturma esnasında tüm delillerin muhafaza edilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Avukat, "Baby Shark kurbanlarından biri, cezevine gelişinden sonra üç gün içinde öldü. Bu nasıl olur? Bölge Savcısı David Prater, yaklaşmakta olan hukuki süreç için tanıklarından birini kaybetti" diye konuştu.
Olayın ardından bir cezaevi görevlisi ve iki polis açığa alındı.
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