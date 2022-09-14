https://sputniknews.com.tr/20220914/baby-shark-sarkisi-dinletilerek-iskence-edilen-tutuklu-hucresinde-oldu-1061179905.html

Baby Shark şarkısı dinletilerek işkence edilen tutuklu, hücresinde öldü

Baby Shark şarkısı dinletilerek işkence edilen tutuklu, hücresinde öldü

ABD'nin Oklahoma kentinde cezaevinde 'Baby Shark' şarkısı defalarca dinletilerek işkenceye uğradığı iddia edilen ve sonrasında gadiyanlara dava açan mahkum... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T16:12+0300

2022-09-14T16:12+0300

2022-09-14T16:17+0300

dünya

abd

baby shark

işkence

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0e/1061179737_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_905176b12c9e9ea897e418085d6ab3c5.jpg

ABD'nin Oklahoma kentindeki cezaevinde yatan 48 yaşındaki John Basco adında bir tutuklu, kendisine ve diğer mahkumlara gardiyanlar tarafından defalarca kez çocuk şarkısı 'Baby Shark' dinletildiğini iddia ederek davacı oldu.Basco, geçen günlerde yattığı hücrede ölü bulundu. Oklahoma İlçe Gözaltı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Basco'nun pazar sabahı erken saatlerde hücresinde ölü bulunduğu belirtilirken, söz konusu vakanın, son zamanlarda mahkum ölümleri ve firarlarla anılan cezaevinde bu 14. ölüm olduğu kaydedildi.'Komplo teorisi'Öte yandan cezaevi yetkilisi Mark Opgrande, suçlamaları komplo teorisi olarak nitelendirerek, suç belirtisi olmadığını ve görevlilerin aşırı dozda uyuşturucu kullandığı ihtimalinin soruşturulacağını dile getirdi.Geçen hafta perşembe günü uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Basco, kelepçeli halde saatlerce tekrar tekrar 'Baby Shark' şarkısını dinlemeye zorlandığı iddia edilen mahkumlar arasındaydı.Basco'nun avukatından çağrıBasco'un avukatı Cameron Spradling, yerel basına verdiği demeçte, Basco'nun ölümü ve işkence iddialarının 'rahatsız edici' olduğu vurgulayarak, soruşturma esnasında tüm delillerin muhafaza edilmesi gerektiğine dikkat çekti.Avukat, "Baby Shark kurbanlarından biri, cezevine gelişinden sonra üç gün içinde öldü. Bu nasıl olur? Bölge Savcısı David Prater, yaklaşmakta olan hukuki süreç için tanıklarından birini kaybetti" diye konuştu.Olayın ardından bir cezaevi görevlisi ve iki polis açığa alındı.

https://sputniknews.com.tr/20220315/ciain-iskence-egitiminde-canli-maket-yapilip-beyni-hasar-goren-beluci-19-yildir-yargilanmadi-1054742684.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, baby shark, işkence