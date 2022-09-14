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https://sputniknews.com.tr/20220914/azerbaycandan-ermenistana-insani-ateskes-teklifi-1061190723.html
Azerbaycan’dan Ermenistan’a insani ateşkes teklifi
Azerbaycan’dan Ermenistan’a insani ateşkes teklifi
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, tek taraflı olarak Ermenistan’a insani ateşkes teklif ettiklerini belirtti. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T20:12+0300
2022-09-14T20:12+0300
dünya
azerbaycan
ermenistan
çatışma
silahlı çatışma
ateşkes
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Devlet Başkanı’nın uluslararası kültür işbirliğinden sorumlu Özel Temsilcisi Mihail Şvıdkoy ile görüşmede, Bakü’nün tek taraflı olarak Ermenistan’a insani ateşkes teklif ettiğini söyledi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı’nın sözlerine göre, gerilimin tırmanması ve istikrarın bozulması ülkemizin çıkarına değil. Özel Temsilci Mihail Şvıdkoy da çatışmanın sona ereceği umudunu dile getirdi” ifadesine yer verildi.Bayramov ve Şvıdkoy’un bugünkü görüşmede Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi ele aldığı aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220914/pasinyandan-sikiyonetim-aciklamasi-azerbaycan-sinirindaki-duruma-bagli-1061184416.html
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azerbaycan, ermenistan, çatışma, silahlı çatışma, ateşkes
azerbaycan, ermenistan, çatışma, silahlı çatışma, ateşkes

Azerbaycan’dan Ermenistan’a insani ateşkes teklifi

20:12 14.09.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINISAzerbaycan - Ermenistan - çatışma
Azerbaycan - Ermenistan - çatışma - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AFP 2022 / ARIS MESSINIS
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, tek taraflı olarak Ermenistan’a insani ateşkes teklif ettiklerini belirtti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Devlet Başkanı’nın uluslararası kültür işbirliğinden sorumlu Özel Temsilcisi Mihail Şvıdkoy ile görüşmede, Bakü’nün tek taraflı olarak Ermenistan’a insani ateşkes teklif ettiğini söyledi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı’nın sözlerine göre, gerilimin tırmanması ve istikrarın bozulması ülkemizin çıkarına değil. Özel Temsilci Mihail Şvıdkoy da çatışmanın sona ereceği umudunu dile getirdi” ifadesine yer verildi.
Bayramov ve Şvıdkoy’un bugünkü görüşmede Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi ele aldığı aktarıldı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
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