https://sputniknews.com.tr/20220914/azerbaycan-yaklasik-100-ermeni-askerinin-cesetlerini-teslim-etmeye-haziriz-1061178566.html
Azerbaycan: Yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazırız
Azerbaycan: Yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazırız
Azerbaycan, son günlerde Ermenistan sınırında yeniden patlak veren çatışmalarda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T15:54+0300
2022-09-14T15:54+0300
2022-09-14T16:06+0300
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Konuya ilişkin Azerbaycan Savaş Mahkumları Devlet Komisyonu'nca yapılan açıklamada "Ateşkes çağrısı yapıyor ve 100 Ermeni askerinin cenazesini tek taraflı olarak Ermenistan'a teslim etmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz" denildi.Öte yandan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan son günlerde sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 105 Ermeni vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.
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azerbaycan, ermenistan
Azerbaycan: Yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazırız
15:54 14.09.2022 (güncellendi: 16:06 14.09.2022) Abone ol
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Azerbaycan, son günlerde Ermenistan sınırında yeniden patlak veren çatışmalarda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerinin cesetlerini teslim etmeye hazır olduğunu bildirdi.
Konuya ilişkin Azerbaycan Savaş Mahkumları Devlet Komisyonu'nca yapılan açıklamada "Ateşkes çağrısı yapıyor ve 100 Ermeni askerinin cenazesini tek taraflı olarak Ermenistan'a teslim etmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz" denildi.
Öte yandan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan son günlerde sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 105 Ermeni vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.