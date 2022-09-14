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Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak, bazı noktalarda su taşkınlarına yol açtı. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T15:15+0300
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İlçede sabah saatlerinde başlayıp öğleye kadar süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı.Su kanalları ve rögarların tıkanması sonucu Musazade Mahallesi'nde bazı ev ve depoların zemin katlarını su bastı.İlçe merkezinden geçen Kapisre Deresi başta olmak üzere bazı derelerin su seviyesi yükseldi.Yağışın durduğu ilçede, Arhavi Belediyesi ekipleri kapanan su kanalları ve rögarların açılması için çalışma başlattı.
https://sputniknews.com.tr/20220912/rize-valiliginden-sel-uyarisi-1061113484.html
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türkiye, artvin, sel
türkiye, artvin, sel

Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

15:15 14.09.2022
© AAArtvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu
Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AA
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Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak, bazı noktalarda su taşkınlarına yol açtı.
İlçede sabah saatlerinde başlayıp öğleye kadar süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı.
Su kanalları ve rögarların tıkanması sonucu Musazade Mahallesi'nde bazı ev ve depoların zemin katlarını su bastı.
İlçe merkezinden geçen Kapisre Deresi başta olmak üzere bazı derelerin su seviyesi yükseldi.
Yağışın durduğu ilçede, Arhavi Belediyesi ekipleri kapanan su kanalları ve rögarların açılması için çalışma başlattı.
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