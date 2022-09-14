https://sputniknews.com.tr/20220914/artvinde-saganak-su-baskinlarina-neden-oldu-1061177741.html

Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Artvin'de sağanak su baskınlarına neden oldu

Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak, bazı noktalarda su taşkınlarına yol açtı. 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T15:15+0300

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türkiye

türkiye

artvin

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İlçede sabah saatlerinde başlayıp öğleye kadar süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplandı.Su kanalları ve rögarların tıkanması sonucu Musazade Mahallesi'nde bazı ev ve depoların zemin katlarını su bastı.İlçe merkezinden geçen Kapisre Deresi başta olmak üzere bazı derelerin su seviyesi yükseldi.Yağışın durduğu ilçede, Arhavi Belediyesi ekipleri kapanan su kanalları ve rögarların açılması için çalışma başlattı.

https://sputniknews.com.tr/20220912/rize-valiliginden-sel-uyarisi-1061113484.html

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