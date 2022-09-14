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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220914/artan-enerji-maliyetleri-italya-serie-c-kuluplerinin-gelecegini-riske-ediyor-1061194221.html
Artan enerji maliyetleri İtalya Serie C kulüplerinin geleceğini riske ediyor
Artan enerji maliyetleri İtalya Serie C kulüplerinin geleceğini riske ediyor
İtalya 3. Futbol Ligi (Serie C) kulüplerinin, artan enerji maliyetleri sebebiyle yeni sezonda yüksek zararlarla karşılaşma riskinin olduğu bildirildi. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T22:10+0300
2022-09-14T22:10+0300
avrupa'da enerji krizi
italya
italya 1. futbol ligi (serie a)
futbol
elektrik
gelecek
mario draghi
yardım
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İtalyan Corriere dello Sport gazetesinde yer alan habere göre, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle Serie C kulüpleri, hükümetten yardım talep ediyor.Haberde, Serie C takımlarının televizyon yayın gelirleri ile istisnai bazı gelirlerinin olduğu ancak sponsorların yükselen enerji maliyetleri sebebiyle takımlara yaptıkları ödemeleri kıstığı belirtildi.Serie C Lig Yönetimi Başkanı Francesco Ghirelli de Twitter mesajında, "Artan enerji maliyetleri, Serie C kulüplerini ağır zararlarla karşı karşıya bırakma ve maliyetleri sınırlama politikalarını mahvetme riski taşıyor. Biz yerel futboluz. Başbakan (Mario) Draghi, bizim üretici bir sektör olduğumuzu biliyor. Buna hemen müdahale etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220914/avrupadaki-enerji-krizi-elektrikli-battaniye-ve-isitici-talebini-arttirdi-1061194098.html
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italya, italya 1. futbol ligi (serie a), futbol, elektrik, gelecek, mario draghi, yardım
italya, italya 1. futbol ligi (serie a), futbol, elektrik, gelecek, mario draghi, yardım

Artan enerji maliyetleri İtalya Serie C kulüplerinin geleceğini riske ediyor

22:10 14.09.2022
© AASan Siro - Guiseppe Meazza
San Siro - Guiseppe Meazza - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AA
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İtalya 3. Futbol Ligi (Serie C) kulüplerinin, artan enerji maliyetleri sebebiyle yeni sezonda yüksek zararlarla karşılaşma riskinin olduğu bildirildi.
İtalyan Corriere dello Sport gazetesinde yer alan habere göre, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle Serie C kulüpleri, hükümetten yardım talep ediyor.
Haberde, Serie C takımlarının televizyon yayın gelirleri ile istisnai bazı gelirlerinin olduğu ancak sponsorların yükselen enerji maliyetleri sebebiyle takımlara yaptıkları ödemeleri kıstığı belirtildi.
Serie C Lig Yönetimi Başkanı Francesco Ghirelli de Twitter mesajında, "Artan enerji maliyetleri, Serie C kulüplerini ağır zararlarla karşı karşıya bırakma ve maliyetleri sınırlama politikalarını mahvetme riski taşıyor. Biz yerel futboluz. Başbakan (Mario) Draghi, bizim üretici bir sektör olduğumuzu biliyor. Buna hemen müdahale etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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