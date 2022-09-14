https://sputniknews.com.tr/20220914/arastirma-utangac-erkek-albatroslar-esi-icin-yabanci-erkekle-yuzlesmektense-bosanmayi-kabul-ediyor-1061181179.html
Araştırma: Utangaç erkek albatroslar, eşi için yabancı erkekle yüzleşmektense boşanmayı kabul ediyor
Araştırma: Utangaç erkek albatroslar, eşi için yabancı erkekle yüzleşmektense boşanmayı kabul ediyor
Hayvanlar aleminde eşlerine en sadık canlılar olarak bilinen albatroslara ilişkin yapılan bir araştırma, yüzleşmekten kaçınan utangaç erkek albatrosların terk... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T16:53+0300
2022-09-14T16:53+0300
2022-09-14T16:59+0300
yaşam
albatros
albatros
boşanma
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Güney Yarımgüre'yi boydan boya turlayan ve 3 metreden daha uzun kanatlarıyla dünyanın en uzun kanat boyuna sahip kuşları albatroslar aynı zamanda dünyanın eşlerine en sadık tek eşli hayvanları olarak da biliniyor.50 yıldan uzun ömürlerinin büyük bir kısmını göç halinde geçiren albatroslar, eşlerini ise ancak iki yılda bir, çiftleşme için görebiliyor. Albatrosların başka bir eş ile çiftleşmesinin oldukça nadir olduğunu söyleyen Woods Hole Okyanusbilim Kurumu doktora öğrencisi Ruijiao Sun, boşanma oranlarının da yüzde 13 civarında olduğunu ifade ediyor. Sun'a göre albatroslar, 'belirli bir parnerle ancak çiftleşme başarılarının çok düşük olması durumunda yeni bir partner arayışına giriyor'. Sadık kuşların karakterlerinin boşanma davranışına nasıl etki ettiğini incelemek için ise uzmanlar, sıradışı bir veritabanı kurdu.1959 yılından bu yana veri toplanıyorHint Okyanusu'nun güneyindeki bir adada kolonileşen albatroslar, bilim insanlarınca 1959 yılından bu yana takip ediliyor. Deniz biyoloğu ve araştırmanın yazarlarından Stephanie Jenouvrier "Kuşların bacağına bir numara ile paslanmaz bir halka koyduk. Korkmadıkları için onlara yavaşça yaklaşıp numaralarını okuyabiliyoruz" diyerek, numaralandırma sayesinde her bir kuşun tüm geçmişini okuyabildiklerini kaydetti. Albatrosların iki yılda bir çiftleştiğini hatırlatan Sun, bunun sebebini ise hayvanların yavrularını büyütmesinin 1 yıl sürmesi, bu sürecin oldukça yorucu olması ve ikinci yılı da yeniden bir araya gelmeden önce dinlenmeye ayırmaları şeklinde açıkladı. Albatroslara cesaret testiOn yıldan fazla bir süredir araştırmacılar, yuvalarına yaklaşan bir insana nasıl tepki verdiklerini gözlemleyerek yaklaşık 2 bin kuşun cesaretini test etti. Söz konusu testler sonucunda daha utangaç olduğu tespit edilen albatrosların boşanma ihtimalinin, cesur türdeşlerine göre fazla olduğu ortaya çıktı. Ancak dişilere bakıldığında cesur ya da utangaç albatroslar arasında böyle bir fark gözlenmedi.Sun sonuçlara dair, "Dünyadaki muhtemelen en iyi veritabanı sayesinde, vahşi türlerde kişilik ve boşanma davranışları arasında ilk kez bir bağlantı ortaya koyduk" dedi.Saldırgan yabancı erkekle yüzleşmeGöçmen albatrosların üreme için 'ayrıntılı bir kur yapma süreçleri' olduğunu vurgulayan araştırma, kuşların bu süreçlerde kanatlarını kaldırdığını, ciyakladığını ve genellikle etrafta dans ettiğini belirtiyor. Makaleye göre kimi zaman kur yapma süreci sırasında dışarıdan gelen bir saldırgan erkek çiftin arasına girmeye çalışabiliyor. Bu durumda utangaç erkek eş eğer yabancı erkekle yüzleşmekten kaçınıyor ve boşanmayı kabul ediyor.Ancak araştırmacılar, boşanma oranlarını etkileyen başka faktörlerin de olduğunu vurguluyor.İstatistiksel olarak erkek albatrosların nüfusunun dişilerden daha fazla olması gibi faktörler boşanma oranlarını etkileyebiliyor.'Uzun süreli ilişki içinde olan kuşların boşanma olasılığı daha düşük'Öte yandan Jenouvrier, "Uzun süreli bir ilişki içinde olan kuşların boşanma olasılığı, yeni tanışmış olanlardan daha düşük" dedi.Geçen yıl yapılan bir diğer araştırma, kuşların azalan balık sayısı nedeniyle beslenebilmek için daha uzağa gitme ihtiyacı duymaları gerekçe gösterilerek, iklim değişikliğinin albatrosları boşanmaya ittiğini ortaya koymuştu.
https://sputniknews.com.tr/20211124/arastirma-iklim-krizi-nedeniyle-albatroslarin-bosanma-orani-artti-1051097139.html
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albatros, albatros, boşanma
albatros, albatros, boşanma
Araştırma: Utangaç erkek albatroslar, eşi için yabancı erkekle yüzleşmektense boşanmayı kabul ediyor
16:53 14.09.2022 (güncellendi: 16:59 14.09.2022) Abone ol
Hayvanlar aleminde eşlerine en sadık canlılar olarak bilinen albatroslara ilişkin yapılan bir araştırma, yüzleşmekten kaçınan utangaç erkek albatrosların terk edilme olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Bilim insanlarına göre bu, vahşi bir hayvanda kişilik üzerinden boşanma davranışının öngörülebildiği ilk örnek olabilir.
Güney Yarımgüre'yi boydan boya turlayan ve 3 metreden daha uzun kanatlarıyla dünyanın en uzun kanat boyuna sahip kuşları albatroslar aynı zamanda dünyanın eşlerine en sadık tek eşli hayvanları olarak da biliniyor.
50 yıldan uzun ömürlerinin büyük bir kısmını göç halinde geçiren albatroslar, eşlerini ise ancak iki yılda bir, çiftleşme için görebiliyor. Albatrosların başka bir eş ile çiftleşmesinin oldukça nadir olduğunu söyleyen Woods Hole Okyanusbilim Kurumu doktora öğrencisi Ruijiao Sun, boşanma oranlarının da yüzde 13 civarında olduğunu ifade ediyor.
Sun'a göre albatroslar, 'belirli bir parnerle ancak çiftleşme başarılarının çok düşük olması durumunda yeni bir partner arayışına giriyor'.
Sadık kuşların karakterlerinin boşanma davranışına nasıl etki ettiğini incelemek için ise uzmanlar, sıradışı bir veritabanı kurdu.
1959 yılından bu yana veri toplanıyor
Hint Okyanusu'nun güneyindeki bir adada kolonileşen albatroslar, bilim insanlarınca 1959 yılından bu yana takip ediliyor.
Deniz biyoloğu ve araştırmanın yazarlarından Stephanie Jenouvrier "Kuşların bacağına bir numara ile paslanmaz bir halka koyduk. Korkmadıkları için onlara yavaşça yaklaşıp numaralarını okuyabiliyoruz" diyerek, numaralandırma sayesinde her bir kuşun tüm geçmişini okuyabildiklerini kaydetti.
Albatrosların iki yılda bir çiftleştiğini hatırlatan Sun, bunun sebebini ise hayvanların yavrularını büyütmesinin 1 yıl sürmesi, bu sürecin oldukça yorucu olması ve ikinci yılı da yeniden bir araya gelmeden önce dinlenmeye ayırmaları şeklinde açıkladı.
Albatroslara cesaret testi
On yıldan fazla bir süredir araştırmacılar, yuvalarına yaklaşan bir insana nasıl tepki verdiklerini gözlemleyerek yaklaşık 2 bin kuşun cesaretini test etti. Söz konusu testler sonucunda daha utangaç olduğu tespit edilen albatrosların boşanma ihtimalinin, cesur türdeşlerine göre fazla olduğu ortaya çıktı. Ancak dişilere bakıldığında cesur ya da utangaç albatroslar arasında böyle bir fark gözlenmedi.
Sun sonuçlara dair, "Dünyadaki muhtemelen en iyi veritabanı sayesinde, vahşi türlerde kişilik ve boşanma davranışları arasında ilk kez bir bağlantı ortaya koyduk" dedi.
Saldırgan yabancı erkekle yüzleşme
Göçmen albatrosların üreme için 'ayrıntılı bir kur yapma süreçleri' olduğunu vurgulayan araştırma, kuşların bu süreçlerde kanatlarını kaldırdığını, ciyakladığını ve genellikle etrafta dans ettiğini belirtiyor.
Makaleye göre kimi zaman kur yapma süreci sırasında dışarıdan gelen bir saldırgan erkek çiftin arasına girmeye çalışabiliyor. Bu durumda utangaç erkek eş eğer yabancı erkekle yüzleşmekten kaçınıyor ve boşanmayı kabul ediyor.
Ancak araştırmacılar, boşanma oranlarını etkileyen başka faktörlerin de olduğunu vurguluyor.
İstatistiksel olarak erkek albatrosların nüfusunun dişilerden daha fazla olması gibi faktörler boşanma oranlarını etkileyebiliyor.
'Uzun süreli ilişki içinde olan kuşların boşanma olasılığı daha düşük'
Öte yandan Jenouvrier, "Uzun süreli bir ilişki içinde olan kuşların boşanma olasılığı, yeni tanışmış olanlardan daha düşük" dedi.
Geçen yıl yapılan bir diğer araştırma, kuşların azalan balık sayısı nedeniyle beslenebilmek için daha uzağa gitme ihtiyacı duymaları gerekçe gösterilerek, iklim değişikliğinin albatrosları boşanmaya ittiğini ortaya koymuştu.