https://sputniknews.com.tr/20220914/arastirma-baba-olmak-erkeklerin-beyninde-kuculmeye-sebep-oluyor-1061168252.html

Araştırma: İlk kez baba olmak erkeklerin beyninde küçülmeye sebep oluyor

Araştırma: İlk kez baba olmak erkeklerin beyninde küçülmeye sebep oluyor

Şimdiye kadar anne olmanın kadınların vücudunu nasıl değiştirdiğine dair sayısız bilimsel araştırma ve deneyler yapılsa da baba olmanın erkek vücudunu... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T11:31+0300

2022-09-14T11:31+0300

2022-09-14T11:34+0300

yaşam

baba

ebeveyn

bebek

beyin

bilimsel araştırma

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Bilim insanlarına göre ebeveyn olmak yalnızca kadınların vücudunu değil, erkeklerin vücudunu da değiştiriyor.Sonuçları Celebral Cortex isimli bir bilim dergisinde yayınlanan araştırma, ilk kez baba olan erkeklerin vücutlarında baba olmadan önceki durumlarına göre nasıl bir değişim gözlendiği sorusunu mercek altına aldı.Araştırma sonuçlarında, ilk kez baba olan erkeklerin beyin hacminde ortalama yüzde 2'lik bir azalma yaşandığı tespit edildi. Beyin küçülmesinin ebeveynlerdeki hoşgörü ve samimiyet ile ilişkilendirilen ve 'varsayılan mod ağı' olarak bilinen alanda yaşandığı kaydedildi.Beyin hacimde küçülme yaşanması her ne kadar kulağa kötü bir şey gibi gelse de, bilim insanlarına göre bu aslında yetişkin bir bireyin bir çocukla daha güçlü ve verimli bir şekilde bağlantı kurmasını mümkün kılmak için beynin kendini yeniden düzenlemesi olarak yorumlanabilir. Örneğin annelerde yaşanan benzer beyin küçülmesi, bebeğe verdiği sinirsel tepkilerin daha yoğun olmasını ve daha güçlü çocuk-ebeveyn ilişkisi kurması ile ilişkilendiriliyor.Daha önce yapılan araştırmalar, yeni baba olan erkeklerin beyninde kısmi bazı nörolojik değişiklikler olduğuna işaret etse de, elde edilen çok az bilimsel veri karışık ve çelişkili görünen durumu açıklamaya yetmemişti. Bazı araştırmalarda bebeğin doğumundan sonra babaların beyninde yeni bazı bölgelerin belirmiş olabileceği, bazılarında ise bazı bölgelerin kaybedildiği sonucuna ulaşılmıştı. Yapılan yeni araştırma ise şimdiye dek bu konu üzerinde yapılmış en titiz bilimsel araştırma olma özelliği taşıyor. Yarısı İspanya'da diğer yarısı ise ABD'de yaşayan 40 yeni babanın Manyetik Rezonans Görüntüleme'yle (MRI) elde edilen verileri karşılaştırıldı.Partnerlerinin hamileliği öncesinde alınan beyin görüntüleri ile doğumdan birkaç ay sonra alınan beyin görüntüleri karşılaştırılan deneklere ilave olarak İspanya'da yaşayan ve çocuk sahibi olmayan 17 erkek incelendi.Araştırmacılar, söz konusu üç gruptaki erkeklerin beyinlerinin hacmini, kalınlığını ve yapısal özelliklerini karşılaştırdı.Anneler üzerinde yapılan benzer araştırmalara kıyasla ilk kez baba olan deneklerin limbik subkortikal ağlarında değişiklik olmadığı gözlendi. Bilim insanları beynin bu kısmının hamilelik hormonlarıyla ilişkili olduğu için bu sonuçların tutarlı olduğunu tespit etti.Ancak bilim insanları genellikle beynin sosyal anlayışla ilişkilendirilen kortikal gri maddelerinde beyin yumuşaklığı belirtileri keşfetti. Araştırmacılar ayrıca beynin görsel sistem kısmının hacminde belirgin azalmalar belirledi.Söz konusu görsel beyin bölgesi ve ebeveynlikteki rolü hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu su götürmez bir gerçek. Ancak bu araştırmayla elde edilen sonuçlar, babaların görsel hafızada çocuk sahibi olmayan erkeklere göre daha yetenekli olduğunu ortaya koyan 2020 tarihli bir diğer bilimsel araştırmanın sonuçlarıyla örtüşüyor.Araştırmanın yazarları, bulgulara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

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baba, ebeveyn, bebek, beyin, bilimsel araştırma