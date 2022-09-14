https://sputniknews.com.tr/20220914/adnan-oktar-suc-orgutu-davasi-saniklardan-biri-oktarin-sacini-kokladi-1061154684.html

Adnan Oktar Suç Örgütü davası: Sanıklardan biri Oktar'ın saçını kokladı

Adnan Oktar Suç Örgütü davası: Sanıklardan biri Oktar'ın saçını kokladı

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik, istinaf mahkemesinin usulen bozma kararından sonra, yeniden yapılan yargılama sanıkların savunmalarıyla devam etti. Duruşmaya... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T00:10+0300

2022-09-14T00:10+0300

2022-09-14T00:10+0300

adnan oktar

türkiye

suç örgütü

saç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103433/57/1034335759_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_e2666dd2c46db9dd494113029a77b92d.jpg

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda izleyici takip etti.Duruşmaya kısa bir ara verildi. Ara sırasında Adnan Oktar dışarı çıkarılırken, sanıklardan Merve Büyükbayrak, birkaç defa Oktar'ın saçını kokladı. Jandarmanın uyarmasının ardından Büyükbayrak, 'Hocamın saç telleri çok güzel kokuyor' dedi. Ardından Adnan Oktar ve diğer sanıklar salon dışına çıkarıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220913/adnan-oktar-davasinda-gerginlik-oktarin-avukati-mahkeme-salonundan-cikartildi-1061135960.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adnan oktar, suç örgütü, saç