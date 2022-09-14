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Adnan Oktar Suç Örgütü davası: Sanıklardan biri Oktar'ın saçını kokladı
Adnan Oktar Suç Örgütü davası: Sanıklardan biri Oktar'ın saçını kokladı
Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik, istinaf mahkemesinin usulen bozma kararından sonra, yeniden yapılan yargılama sanıkların savunmalarıyla devam etti. Duruşmaya... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T00:10+0300
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adnan oktar
türkiye
suç örgütü
saç
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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda izleyici takip etti.Duruşmaya kısa bir ara verildi. Ara sırasında Adnan Oktar dışarı çıkarılırken, sanıklardan Merve Büyükbayrak, birkaç defa Oktar'ın saçını kokladı. Jandarmanın uyarmasının ardından Büyükbayrak, 'Hocamın saç telleri çok güzel kokuyor' dedi. Ardından Adnan Oktar ve diğer sanıklar salon dışına çıkarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220913/adnan-oktar-davasinda-gerginlik-oktarin-avukati-mahkeme-salonundan-cikartildi-1061135960.html
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adnan oktar, suç örgütü, saç
adnan oktar, suç örgütü, saç

Adnan Oktar Suç Örgütü davası: Sanıklardan biri Oktar'ın saçını kokladı

00:10 14.09.2022
© AA / İsa Terli Adnan Oktar
Adnan Oktar - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AA / İsa Terli
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Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik, istinaf mahkemesinin usulen bozma kararından sonra, yeniden yapılan yargılama sanıkların savunmalarıyla devam etti. Duruşmaya kısa bir ara verildiği sırada ise Adnan Oktar dışarı çıkarılırken, sanıklardan Merve Büyükbayrak, birkaç defa Oktar'ın saçını kokladı.
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda izleyici takip etti.
Duruşmaya kısa bir ara verildi. Ara sırasında Adnan Oktar dışarı çıkarılırken, sanıklardan Merve Büyükbayrak, birkaç defa Oktar'ın saçını kokladı. Jandarmanın uyarmasının ardından Büyükbayrak, 'Hocamın saç telleri çok güzel kokuyor' dedi. Ardından Adnan Oktar ve diğer sanıklar salon dışına çıkarıldı.
Adnan Oktar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
TÜRKİYE
Adnan Oktar davasında gerginlik: Oktar'ın avukatı mahkeme salonundan çıkartıldı
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