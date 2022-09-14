https://sputniknews.com.tr/20220914/abnin-gocten-sorumlu-yetkilisi-belcika-ve-hollandada-yuzlerce-kisi-haftalarca-sokakta-uyudu-1061159075.html

AB'nin göçten sorumlu yetkilisi: Belçika ve Hollanda'da yüzlerce kişi haftalarca sokakta uyudu

AB'nin göçten sorumlu yetkilisi: Belçika ve Hollanda'da yüzlerce kişi haftalarca sokakta uyudu

AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, bu yaz Belçika ve Hollanda'da yüzlerce kişinin geceyi haftalarca sokakta geçirmek zorunda kaldığını... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T02:59+0300

2022-09-14T02:59+0300

2022-09-14T03:04+0300

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Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda, “Göçmenlere Avrupa’da ve sınırlarda insani davranış sağlanması” konulu oturum düzenlendi.Oturumda konuşan AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Johansson, "Görevime başladığımda 42 bin kişi Yunan adalarında korkunç koşullar altında yaşıyordu. Şimdi çok daha iyi koşullarda sadece 2 bin kişi kaldı" dedi.AB ülkelerinin geçen yaz 37 bin Afganı kabul ettiğini söyleyen Johansson, "Belarus yönetimin göçmenleri siyasi araç olarak kullanmasının önüne üçüncü devletlerle girilen diplomasi trafiği sayesinde geçildiğini, milyonlarca Ukraynalıya savaş nedeniyle AB kapılarının açıldığını" öne sürdü.Ancak AB ülkelerinin kabul merkezlerinin dolduğunu ve krizler yaşandığını ifade eden Johansson, "Bu yaz Belçika ve Hollanda'da yüzlerce kişi günlerce ve haftalarca sokaklarda uyudu. Bir bebek öldü" diye konuştu.Johansson, AB'nin söz konusu iki ülkeyi barınaklar ve kapasite artışıyla destekleyeceğini belirterek, AP ve Konsey arasında kısa süre önce yeni göç ve iltica paketi üzerinde bir yol haritası imzalanmış olmasını önemli bir gelişme olarak niteledi."Anlaşmaya varmak için 2 seneden az zamanımız var. Çalışmaya koyulalım" ifadelerini kullanan Johansson, kışın yaklaşması nedeniyle Ukraynalılar için kabul merkezleri ve eğitim hizmetlerinin uygun hale getirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

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