https://sputniknews.com.tr/20220914/2-elizabethin-19-eyluldeki-cenaze-toreninde-turkiyeyi-disisleri-bakani-cavusoglu-temsil-edecek-1061179448.html
2. Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek
2. Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T16:03+0300
2022-09-14T16:03+0300
2022-09-14T16:06+0300
türkiye
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, diplomasi muhabirleri ile buluşmasında açıklamalarda bulundu.Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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mevlüt çavuşoğlu
2. Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek
16:03 14.09.2022 (güncellendi: 16:06 14.09.2022) Abone ol
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, diplomasi muhabirleri ile buluşmasında açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
(İsrail'e büyükelçi ataması) Yeni büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Kapsamlı bir kararname olacak.