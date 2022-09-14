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SON DAKİKA | 2. Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek
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2. Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek
2. Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, diplomasi muhabirleri ile buluşmasında açıklamalarda bulundu.Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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mevlüt çavuşoğlu
mevlüt çavuşoğlu

2. Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek

16:03 14.09.2022 (güncellendi: 16:06 14.09.2022)
© AAMevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AA
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu temsil edecek.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, diplomasi muhabirleri ile buluşmasında açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
(İsrail'e büyükelçi ataması) Yeni büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Kapsamlı bir kararname olacak.
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