Kırgızistan, Bayraktar TB2 SİHA'ları için üs kurdu

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Sınır güvenliğinin sağlanmasında malzeme tabanının güçlendirilmesi için satın alınan teçhizatların sadece ülkesinin egemenliğini korumaya yönelik tatbikatlarda kullanılmasını umduğunu ifade eden Caparov, “Her zaman dediğim gibi Kırgızistan barışsever bir ülkedir. Silahlı kuvvetimizi güçlendirme çabalarımızın sadece savunma odaklı olduğunu vurguluyorum” diye konuştu.