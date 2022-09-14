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Kırgızistan, Bayraktar TB2 SİHA'ları için üs kurdu
Kırgızistan, Bayraktar TB2 SİHA'ları için üs kurdu
Kırgızistan’da geçen yıl Türkiye’den satın alınan Bayraktar TB2 SİHA'lar için kurulan üssün açılışı yapıldı. Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, TB2'ye... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
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фото, kırgızistan, bayraktar, siha, üs
фото, kırgızistan, bayraktar, siha, üs

Kırgızistan, Bayraktar TB2 SİHA'ları için üs kurdu

09:51 14.09.2022 (güncellendi: 09:52 14.09.2022)
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Kırgızistan’da geçen yıl Türkiye’den satın alınan Bayraktar TB2 SİHA'lar için kurulan üssün açılışı yapıldı. Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, TB2'ye imzasını attı.
© İHA / ALİİA RAİMBEKOVA

Caparov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'ları için kurulan üssün açılışını gerçekleştirdi.

Caparov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA&#x27;ları için kurulan üssün açılışını gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / ALİİA RAİMBEKOVA

Caparov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'ları için kurulan üssün açılışını gerçekleştirdi.

© İHA / ALİİA RAİMBEKOVA

Caparov açılış töreninde yaptığı konuşmada ülkede barış ve istikrarın devlet sınırlarından başladığını belirterek, “Tam da bu nedenle Kırgızistan sınırlarının güvenliğinin sağlanması devletin önceliklerindendir. İleride sınır muhafızlarının yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar devam edecek” dedi.

Caparov açılış töreninde yaptığı konuşmada ülkede barış ve istikrarın devlet sınırlarından başladığını belirterek, “Tam da bu nedenle Kırgızistan sınırlarının güvenliğinin sağlanması devletin önceliklerindendir. İleride sınır muhafızlarının yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar devam edecek” dedi. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / ALİİA RAİMBEKOVA

Caparov açılış töreninde yaptığı konuşmada ülkede barış ve istikrarın devlet sınırlarından başladığını belirterek, “Tam da bu nedenle Kırgızistan sınırlarının güvenliğinin sağlanması devletin önceliklerindendir. İleride sınır muhafızlarının yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çalışmalar devam edecek” dedi.

© İHA / ALİİA RAİMBEKOVA

Caparov, geçen yıl Sınır Muhafız Hizmeti için bütçe kaynaklarına SİHA’ların satın alındığını hatırlattı.

Caparov, geçen yıl Sınır Muhafız Hizmeti için bütçe kaynaklarına SİHA’ların satın alındığını hatırlattı. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / ALİİA RAİMBEKOVA

Caparov, geçen yıl Sınır Muhafız Hizmeti için bütçe kaynaklarına SİHA’ların satın alındığını hatırlattı.

© İHA / ALİİA RAİMBEKOVA

Caparov, üssün Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki kara kuvvetleri ve askeri birimlerin hava savunmasının ana görevlerini yerine getireceğini söyledi.

Caparov, üssün Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki kara kuvvetleri ve askeri birimlerin hava savunmasının ana görevlerini yerine getireceğini söyledi. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / ALİİA RAİMBEKOVA

Caparov, üssün Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri komutası altındaki kara kuvvetleri ve askeri birimlerin hava savunmasının ana görevlerini yerine getireceğini söyledi.

© İHA / ALİİA RAİMBEKOVA

Sınır güvenliğinin sağlanmasında malzeme tabanının güçlendirilmesi için satın alınan teçhizatların sadece ülkesinin egemenliğini korumaya yönelik tatbikatlarda kullanılmasını umduğunu ifade eden Caparov, “Her zaman dediğim gibi Kırgızistan barışsever bir ülkedir. Silahlı kuvvetimizi güçlendirme çabalarımızın sadece savunma odaklı olduğunu vurguluyorum” diye konuştu.

Sınır güvenliğinin sağlanmasında malzeme tabanının güçlendirilmesi için satın alınan teçhizatların sadece ülkesinin egemenliğini korumaya yönelik tatbikatlarda kullanılmasını umduğunu ifade eden Caparov, “Her zaman dediğim gibi Kırgızistan barışsever bir ülkedir. Silahlı kuvvetimizi güçlendirme çabalarımızın sadece savunma odaklı olduğunu vurguluyorum” diye konuştu. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / ALİİA RAİMBEKOVA

Sınır güvenliğinin sağlanmasında malzeme tabanının güçlendirilmesi için satın alınan teçhizatların sadece ülkesinin egemenliğini korumaya yönelik tatbikatlarda kullanılmasını umduğunu ifade eden Caparov, “Her zaman dediğim gibi Kırgızistan barışsever bir ülkedir. Silahlı kuvvetimizi güçlendirme çabalarımızın sadece savunma odaklı olduğunu vurguluyorum” diye konuştu.

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