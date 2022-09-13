https://sputniknews.com.tr/20220913/yunanistanda-koronavirusun-yeni-alt-varyanti-tespit-edildi-1061150611.html

Yunanistan'da koronavirüsün yeni alt varyantı tespit edildi

Yunanistan'da koronavirüsün yeni alt varyantı tespit edildi

Yunanistan'da bir kişide Kovid-19'un Omicron varyantının alt varyantı BA.2'nin görüldüğü açıklandı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T22:38+0300

2022-09-13T22:38+0300

2022-09-13T22:38+0300

koronavirüs

kovid-19

yunanistan

varyant

omicron

keşif

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Yunanistan'da Kovid-19'un Omicron varyantının alt varyantı BA.2'ye (BA.2.75.2) (Centaurus) ilk kez rastlandığı bildirildi.Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'ndan (EODY) yapılan açıklamaya göre, 5-11 Eylül haftasında ülkede toplam 33 bin 590 yeni vaka tespit edildi.Böylelikle, salgının başından beri görülen vaka sayısı 4 milyon 838 bin 811'e yükseldi.Aynı hafta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 oldu. Salgının başından bu yana, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 894'e ulaştı.22 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde 664 örnekte yapılan incelemede ise bir BA.2 (BA.2.75.2) vakasına rastlandı.

https://sputniknews.com.tr/20220908/dso-kovid-19-ve-maymun-cicegi-vakalarinda-dusus-var-1060944978.html

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kovid-19, yunanistan, varyant, omicron, keşif