https://sputniknews.com.tr/20220913/yunanistanda-koronavirusun-yeni-alt-varyanti-tespit-edildi-1061150611.html
Yunanistan'da koronavirüsün yeni alt varyantı tespit edildi
Yunanistan'da koronavirüsün yeni alt varyantı tespit edildi
Yunanistan'da bir kişide Kovid-19'un Omicron varyantının alt varyantı BA.2'nin görüldüğü açıklandı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T22:38+0300
2022-09-13T22:38+0300
2022-09-13T22:38+0300
koronavirüs
kovid-19
yunanistan
varyant
omicron
keşif
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1043510954_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_b8241937fdb77bbc9b7e66200d82b7f6.jpg
Yunanistan'da Kovid-19'un Omicron varyantının alt varyantı BA.2'ye (BA.2.75.2) (Centaurus) ilk kez rastlandığı bildirildi.Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'ndan (EODY) yapılan açıklamaya göre, 5-11 Eylül haftasında ülkede toplam 33 bin 590 yeni vaka tespit edildi.Böylelikle, salgının başından beri görülen vaka sayısı 4 milyon 838 bin 811'e yükseldi.Aynı hafta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 oldu. Salgının başından bu yana, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 894'e ulaştı.22 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde 664 örnekte yapılan incelemede ise bir BA.2 (BA.2.75.2) vakasına rastlandı.
https://sputniknews.com.tr/20220908/dso-kovid-19-ve-maymun-cicegi-vakalarinda-dusus-var-1060944978.html
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1043510954_105:0:1705:1200_1920x0_80_0_0_4f091814c237148fbf6c1da6f256f878.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kovid-19, yunanistan, varyant, omicron, keşif
kovid-19, yunanistan, varyant, omicron, keşif
Yunanistan'da koronavirüsün yeni alt varyantı tespit edildi
Abone ol
Yunanistan'da bir kişide Kovid-19'un Omicron varyantının alt varyantı BA.2'nin görüldüğü açıklandı.
Yunanistan'da Kovid-19'un Omicron varyantının alt varyantı BA.2'ye (BA.2.75.2) (Centaurus) ilk kez rastlandığı bildirildi.
Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'ndan (EODY) yapılan açıklamaya göre, 5-11 Eylül haftasında ülkede toplam 33 bin 590 yeni vaka tespit edildi.
Böylelikle, salgının başından beri görülen vaka sayısı 4 milyon 838 bin 811'e yükseldi.
Aynı hafta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 oldu. Salgının başından bu yana, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 894'e ulaştı.
22 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde 664 örnekte yapılan incelemede ise bir BA.2 (BA.2.75.2) vakasına rastlandı.