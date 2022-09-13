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Yunanistan'da koronavirüsün yeni alt varyantı tespit edildi
Yunanistan'da koronavirüsün yeni alt varyantı tespit edildi
Yunanistan'da bir kişide Kovid-19'un Omicron varyantının alt varyantı BA.2'nin görüldüğü açıklandı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T22:38+0300
2022-09-13T22:38+0300
koronavirüs
kovid-19
yunanistan
varyant
omicron
keşif
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Yunanistan'da Kovid-19'un Omicron varyantının alt varyantı BA.2'ye (BA.2.75.2) (Centaurus) ilk kez rastlandığı bildirildi.Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'ndan (EODY) yapılan açıklamaya göre, 5-11 Eylül haftasında ülkede toplam 33 bin 590 yeni vaka tespit edildi.Böylelikle, salgının başından beri görülen vaka sayısı 4 milyon 838 bin 811'e yükseldi.Aynı hafta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 oldu. Salgının başından bu yana, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 894'e ulaştı.22 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde 664 örnekte yapılan incelemede ise bir BA.2 (BA.2.75.2) vakasına rastlandı.
https://sputniknews.com.tr/20220908/dso-kovid-19-ve-maymun-cicegi-vakalarinda-dusus-var-1060944978.html
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kovid-19, yunanistan, varyant, omicron, keşif
kovid-19, yunanistan, varyant, omicron, keşif

Yunanistan'da koronavirüsün yeni alt varyantı tespit edildi

22:38 13.09.2022
© REUTERS / Stelios MisinasYunanistan - koronavirüs
Yunanistan - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© REUTERS / Stelios Misinas
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Yunanistan'da bir kişide Kovid-19'un Omicron varyantının alt varyantı BA.2'nin görüldüğü açıklandı.
Yunanistan'da Kovid-19'un Omicron varyantının alt varyantı BA.2'ye (BA.2.75.2) (Centaurus) ilk kez rastlandığı bildirildi.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu'ndan (EODY) yapılan açıklamaya göre, 5-11 Eylül haftasında ülkede toplam 33 bin 590 yeni vaka tespit edildi.

Böylelikle, salgının başından beri görülen vaka sayısı 4 milyon 838 bin 811'e yükseldi.

Aynı hafta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 129 oldu. Salgının başından bu yana, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 894'e ulaştı.

22 Temmuz-4 Eylül tarihlerinde 664 örnekte yapılan incelemede ise bir BA.2 (BA.2.75.2) vakasına rastlandı.
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