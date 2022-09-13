https://sputniknews.com.tr/20220913/yapay-zekaya-sahip-rus-atik-ayristirma-robotu-yabanci-muadillerine-gore-daha-iyi-sonuclar-1061154151.html

Yapay zekaya sahip Rus atık ayrıştırma robotu yabancı muadillerine göre daha iyi sonuçlar gösteriyor

Yapay zekaya sahip Rus atık ayrıştırma robotu yabancı muadillerine göre daha iyi sonuçlar gösteriyor

Rusya’da yapay zeka temelinde geliştirilen ‘Gurman’ atık ayrıştırma robotunun yabancı muadillerine göre atıklarla daha iyi başa çıktığı ve iki kat daha ucuz... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T23:40+0300

2022-09-13T23:40+0300

2022-09-13T23:43+0300

türkiye

yapay zeka

atık

rusya

wasteecoexpo

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Rusya’nın başkenti Moskova’da bugün açılan uluslararası atık yönetimi teknoloji ve ekipman fuarı WasteEcoExpo’ya konuk olan Nevlabs şirketinin Genel Müdürü Aleksandr Nevolin’e göre yapay zeka temelinde geliştirilen ‘Gurman’ atık ayrıştırma robotu, yabancı muadillerine göre daha iyi sonuçlar gösteriyor ve üstelik iki kat daha ucuza mal oluyor.Robotu gazetecilere anlatan Nevolin, “Oldukça yeni bir yaklaşım uyguladığımız için ortaya koyduğu sonuçlar yabancı muadillerine göre daha iyi. Bu bir gösteriş değil, daha iyi sonuçlar aldığımızı düşündük. Biz (atıkları) tanımak için yapay zeka kullanıyoruz, eski yabancı makineler ise pahalı ve bir takım sınırlamaları olan spektral analiz kullanıyor” diye konuştu.Şirketin hemen yapay zeka kullanımına yöneldiğine dikkat çeken Nevolin, “O birçok fayda sağlıyor. Birincisi, ekipman maliyetini iki kat düşürüyor, ikincisi de sıradan ayrıştırıcıların görmediği yeni kesir türlerini seçme fırsatı sunuyor” ifadelerini kullandı.Gurman’ın sadece PET şişeleri ayrıştırmakla kalmayıp aynı zamanda amaçlarını da belirleyebildiğini vurgulayan yetkili, “Robotumuz yağ şişelerini tanımlayabiliyor. Bu farklı bir atık türüdür, ayrıca ayrıştırılması gerekiyor” diye sözlerini tamamladı.‘Gurman’ atık ayrıştırma robotu halihazırda Moskova Bölgesi’nde ve Tver Bölgesi’nde katı atıkları işleme ve düzenleme tesislerinde kullanılıyor.Nevlabs bilişim şirketi, 2018’den beri evsel atıkların otomatik olarak ayrıştırılması için ekipman geliştiriyor.Moskova’da bugün kapılarını açan uluslararası atık yönetimi teknoloji ve ekipman fuarı WasteEcoExpo, perşembeye kadar devam edecek.

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