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https://sputniknews.com.tr/20220913/vadi-istanbul-alisveris-merkezindeki-silahli-kavgaya-iliskin-7-kisi-gozaltina-alindi-1061146306.html
Vadi İstanbul alışveriş merkezindeki silahlı çatışmaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı
Vadi İstanbul alışveriş merkezindeki silahlı çatışmaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı
Sarıyer'de Vadi İstanbul alışveriş merkezinin restoranındaki silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T20:47+0300
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vadi istanbul
silahlı çatışma
türkiye
gözaltı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayazağa'daki Vadi İstanbul alışveriş merkezinin restoran bölümünde iki grup arasında yaşanan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.Ekipler, olayda yaralanan ve tedavileri tamamlanan 7 kişiyi gözaltına aldı.Yapılan inceleme sonucunda olayla ilgisi olduğu tespit edilen 10 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.Sarıyer'de 11 Eylül'de alışveriş merkezinin restoran bölümünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, silahlı kavgaya dönen olayda 1 Türk vatandaşı ile 5 yabancı uyruklu kişi yaralanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220911/sariyerde-avmde-iki-grup-arasinda-silahli-kavga-5-yarali-1061077761.html
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vadi istanbul, silahlı çatışma, gözaltı
vadi istanbul, silahlı çatışma, gözaltı

Vadi İstanbul alışveriş merkezindeki silahlı çatışmaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı

20:47 13.09.2022 (güncellendi: 20:50 13.09.2022)
© İHAVadi İstanbul alışveriş merkezindeki silahlı kavga
Vadi İstanbul alışveriş merkezindeki silahlı kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© İHA
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Sarıyer'de Vadi İstanbul alışveriş merkezinin restoranındaki silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayazağa'daki Vadi İstanbul alışveriş merkezinin restoran bölümünde iki grup arasında yaşanan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, olayda yaralanan ve tedavileri tamamlanan 7 kişiyi gözaltına aldı.
Yapılan inceleme sonucunda olayla ilgisi olduğu tespit edilen 10 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.
Sarıyer'de 11 Eylül'de alışveriş merkezinin restoran bölümünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, silahlı kavgaya dönen olayda 1 Türk vatandaşı ile 5 yabancı uyruklu kişi yaralanmıştı.
AVM'de silahlı kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2022
TÜRKİYE
Vadi İstanbul'da iki grup arasında silahlı çatışma: 1'i Türk, 5'i yabancı uyruklu 6 kişi yaralandı
11 Eylül, 22:29
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