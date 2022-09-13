https://sputniknews.com.tr/20220913/vadi-istanbul-alisveris-merkezindeki-silahli-kavgaya-iliskin-7-kisi-gozaltina-alindi-1061146306.html

Vadi İstanbul alışveriş merkezindeki silahlı çatışmaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı

Vadi İstanbul alışveriş merkezindeki silahlı çatışmaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı

Sarıyer'de Vadi İstanbul alışveriş merkezinin restoranındaki silahlı kavgaya ilişkin 7 kişi gözaltına alındı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T20:47+0300

2022-09-13T20:47+0300

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vadi istanbul

silahlı çatışma

türkiye

gözaltı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayazağa'daki Vadi İstanbul alışveriş merkezinin restoran bölümünde iki grup arasında yaşanan ve 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.Ekipler, olayda yaralanan ve tedavileri tamamlanan 7 kişiyi gözaltına aldı.Yapılan inceleme sonucunda olayla ilgisi olduğu tespit edilen 10 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü öğrenildi.Sarıyer'de 11 Eylül'de alışveriş merkezinin restoran bölümünde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, silahlı kavgaya dönen olayda 1 Türk vatandaşı ile 5 yabancı uyruklu kişi yaralanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220911/sariyerde-avmde-iki-grup-arasinda-silahli-kavga-5-yarali-1061077761.html

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vadi istanbul, silahlı çatışma, gözaltı