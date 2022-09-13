https://sputniknews.com.tr/20220913/uefadan-4-turk-takimina-ceza-1061144734.html
UEFA'dan 4 Türk takımına ceza
UEFA'dan 4 Türk takımına ceza
Avrupa kupalarında mücadele eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'e UEFA'nın başlattığı disiplin soruşturmaları sonucu... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T19:55+0300
2022-09-13T19:55+0300
2022-09-13T19:58+0300
spor
uefa
süper lig
spor toto süper lig
fenerbahçe
ceza
para cezası
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UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) toplantısında alınan kararlar, UEFA'nın internet sitesinden duyuruldu.Buna göre, Fenerbahçe'ye, Austria Wien'e konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu ilk maçında, meşale yakma (54 bin 250 euro) ve sahaya girme (10 bin euro) suçlarından toplam 64 bin 250 euro para cezası verildi.Trabzonspor'a, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda Kopenhag ile oynadığı iki karşılaşma için de ceza kesildi. Bordo-mavililer, evinde oynadığı maçta sahaya madde atılması (35 bin euro), santranın geç yapılması (15 bin euro), deplasmandaki mücadelede ise sahaya girilmesi (5000 euro) ve meşale yakılması (2500 euro) nedeniyle toplam 57 bin 500 euro ceza aldı.Demir Grup Sivasspor, Malmö'yü ağırladığı UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu rövanşında sahaya madde atılması (30 bin euro), santranın geç yapılması (15 bin euro) ve meşale yakılması (1500 euro) yüzünden toplam 46 bin 500 euro cezaya çarptırıldı.Medipol Başakşehir'e ise Antwerp ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri play-off turu rövanşında meşale yakıldığı gerekçesiyle 1000 euro para cezası verildi.
https://sputniknews.com.tr/20220912/uefa-avrupa-ligindeki-arsenal-psv-eindhoven-maci-ertelendi-1061100731.html
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uefa, süper lig, spor toto süper lig, fenerbahçe, ceza, para cezası
uefa, süper lig, spor toto süper lig, fenerbahçe, ceza, para cezası
UEFA'dan 4 Türk takımına ceza
19:55 13.09.2022 (güncellendi: 19:58 13.09.2022) Abone ol
Avrupa kupalarında mücadele eden Fenerbahçe, Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir'e UEFA'nın başlattığı disiplin soruşturmaları sonucu çeşitli para cezaları verildi.
UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu (CEDB) toplantısında alınan kararlar, UEFA'nın internet sitesinden duyuruldu.
Buna göre, Fenerbahçe'ye, Austria Wien'e konuk olduğu UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu ilk maçında, meşale yakma (54 bin 250 euro) ve sahaya girme (10 bin euro) suçlarından toplam 64 bin 250 euro para cezası verildi.
Trabzonspor'a, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda Kopenhag ile oynadığı iki karşılaşma için de ceza kesildi. Bordo-mavililer, evinde oynadığı maçta sahaya madde atılması (35 bin euro), santranın geç yapılması (15 bin euro), deplasmandaki mücadelede ise sahaya girilmesi (5000 euro) ve meşale yakılması (2500 euro) nedeniyle toplam 57 bin 500 euro ceza aldı.
Demir Grup Sivasspor, Malmö'yü ağırladığı UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu rövanşında sahaya madde atılması (30 bin euro), santranın geç yapılması (15 bin euro) ve meşale yakılması (1500 euro) yüzünden toplam 46 bin 500 euro cezaya çarptırıldı.
Medipol Başakşehir'e ise Antwerp ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri play-off turu rövanşında meşale yakıldığı gerekçesiyle 1000 euro para cezası verildi.