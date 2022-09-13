https://sputniknews.com.tr/20220913/twitterdan-muskin-anlasmadan-cayma-hamlesine-yanit-1061117092.html

Twitter'dan Musk'ın anlaşmadan cayma hamlesine yanıt

Twitter'dan Musk'ın anlaşmadan cayma hamlesine yanıt

Twitter, Musk'ın şirketin eski siber güvenlik şefiyle yolları ayırmadan önce kendisine bilgi vermesi gerektiği gerekçesiyle anlaşmadan vazgeçme hamlesinin... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T01:18+0300

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Sosyal medya şirketi Twitter, Elon Musk’ın sosyal medya devinin şirketi içinden bilgi sızdıran bir çalışanına davranış şeklinin kendisine 44 milyar dolarlık anlaşmadan vazgeçmek için başka bir neden daha verdiğini söylemesi sonrası milyarderin anlaşmayı iptal etmek için son hamlesinin geçersiz olduğunu söyledi.Bloomberg HT'nin haberine göre şirketin avukatlarının düzenleyici kuruma Pazartesi günü sunduğu mektupta Musk’ın anlaşmayı iptal etmek için yaptığı son hamlenin geçersiz ve yanlış olduğunu ve Twitter’ın yükümlülüklerinden hiçbirini çiğnemediğini kaydetti.Son hamle Musk’ın satın alma anlaşmasının kurallarının çiğnendiği gerekçesiyle çekilmek için üçüncü denemesi oldu. Musk daha önce platformdaki "bot" hesaplarının sayısıyla ilgili endişelerini dile getirmişti. Son olarak ise, Twitter'ın şirketin eski siber güvenlik şefi Peiter Zatko ile yolların ayrılmasından önce kendisine bilgi verilmesi gerektiğini söyledi.Zatko, bu hafta gevşek güvenlik, gizlilikle ilgili sorunlar ve platformdaki bot sayısı hakkındaki endişelerini dile getirdiği raporu hakkında ifade verecek. Şirketin eski güvenlik şefi Twitter davasında da ifade vermesi için mahkemeye çağrıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220907/muskin-cayma-sebebi-3-dunya-savasina-dogru-gidiyorsak-twitteri-satin-almanin-anlami-yok-1060924544.html

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