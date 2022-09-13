Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220913/twitterdan-muskin-anlasmadan-cayma-hamlesine-yanit-1061117092.html
Twitter'dan Musk'ın anlaşmadan cayma hamlesine yanıt
Twitter'dan Musk'ın anlaşmadan cayma hamlesine yanıt
Twitter, Musk'ın şirketin eski siber güvenlik şefiyle yolları ayırmadan önce kendisine bilgi vermesi gerektiği gerekçesiyle anlaşmadan vazgeçme hamlesinin... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T01:18+0300
2022-09-13T01:34+0300
türkiye
twitter
musk
elon musk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055846869_0:51:1200:726_1920x0_80_0_0_9c55e75f6f4e7deb42be5e235c699682.jpg
Sosyal medya şirketi Twitter, Elon Musk’ın sosyal medya devinin şirketi içinden bilgi sızdıran bir çalışanına davranış şeklinin kendisine 44 milyar dolarlık anlaşmadan vazgeçmek için başka bir neden daha verdiğini söylemesi sonrası milyarderin anlaşmayı iptal etmek için son hamlesinin geçersiz olduğunu söyledi.Bloomberg HT'nin haberine göre şirketin avukatlarının düzenleyici kuruma Pazartesi günü sunduğu mektupta Musk’ın anlaşmayı iptal etmek için yaptığı son hamlenin geçersiz ve yanlış olduğunu ve Twitter’ın yükümlülüklerinden hiçbirini çiğnemediğini kaydetti.Son hamle Musk’ın satın alma anlaşmasının kurallarının çiğnendiği gerekçesiyle çekilmek için üçüncü denemesi oldu. Musk daha önce platformdaki "bot" hesaplarının sayısıyla ilgili endişelerini dile getirmişti. Son olarak ise, Twitter'ın şirketin eski siber güvenlik şefi Peiter Zatko ile yolların ayrılmasından önce kendisine bilgi verilmesi gerektiğini söyledi.Zatko, bu hafta gevşek güvenlik, gizlilikle ilgili sorunlar ve platformdaki bot sayısı hakkındaki endişelerini dile getirdiği raporu hakkında ifade verecek. Şirketin eski güvenlik şefi Twitter davasında da ifade vermesi için mahkemeye çağrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220907/muskin-cayma-sebebi-3-dunya-savasina-dogru-gidiyorsak-twitteri-satin-almanin-anlami-yok-1060924544.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1a/1055846869_83:0:1118:776_1920x0_80_0_0_f95c25fd606f57023ca129ff90d5a9cb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
twitter , musk, elon musk
twitter , musk, elon musk

Twitter'dan Musk'ın anlaşmadan cayma hamlesine yanıt

01:18 13.09.2022 (güncellendi: 01:34 13.09.2022)
© AAElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Twitter, Musk'ın şirketin eski siber güvenlik şefiyle yolları ayırmadan önce kendisine bilgi vermesi gerektiği gerekçesiyle anlaşmadan vazgeçme hamlesinin geçersiz olduğunu belirtti.
Sosyal medya şirketi Twitter, Elon Musk’ın sosyal medya devinin şirketi içinden bilgi sızdıran bir çalışanına davranış şeklinin kendisine 44 milyar dolarlık anlaşmadan vazgeçmek için başka bir neden daha verdiğini söylemesi sonrası milyarderin anlaşmayı iptal etmek için son hamlesinin geçersiz olduğunu söyledi.
Bloomberg HT'nin haberine göre şirketin avukatlarının düzenleyici kuruma Pazartesi günü sunduğu mektupta Musk’ın anlaşmayı iptal etmek için yaptığı son hamlenin geçersiz ve yanlış olduğunu ve Twitter’ın yükümlülüklerinden hiçbirini çiğnemediğini kaydetti.
Son hamle Musk’ın satın alma anlaşmasının kurallarının çiğnendiği gerekçesiyle çekilmek için üçüncü denemesi oldu. Musk daha önce platformdaki "bot" hesaplarının sayısıyla ilgili endişelerini dile getirmişti. Son olarak ise, Twitter'ın şirketin eski siber güvenlik şefi Peiter Zatko ile yolların ayrılmasından önce kendisine bilgi verilmesi gerektiğini söyledi.
Zatko, bu hafta gevşek güvenlik, gizlilikle ilgili sorunlar ve platformdaki bot sayısı hakkındaki endişelerini dile getirdiği raporu hakkında ifade verecek. Şirketin eski güvenlik şefi Twitter davasında da ifade vermesi için mahkemeye çağrıldı.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2022
DÜNYA
Musk'ın cayma sebebi: 3. Dünya Savaşı'na doğru gidiyorsak, Twitter'ı satın almanın anlamı yok
7 Eylül, 18:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала