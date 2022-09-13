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https://sputniknews.com.tr/20220913/tuncelide-yaban-kecisi-avlayan-kisiye-253-bin-270-lira-ceza-1061152492.html
Tunceli'de yaban keçisi avlayan kişiye 253 bin 270 lira ceza
Tunceli'de yaban keçisi avlayan kişiye 253 bin 270 lira ceza
Tunceli'nin Hozat ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini avladığı belirlenen kişiye 253 bin 270 lira ceza kesildi. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T23:16+0300
2022-09-13T23:19+0300
türkiye
tunceli
ceza
yaban keçisi
av
av yasağı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şube Müdürlüğü görevlileri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa karşı denetimlerini sürdürdü.Bu kapsamda bir ihbarı değerlendiren DKMP görevlileri, Hozat ilçesine bağlı Buzlupınar köyü mevkisinde koruma altına alınan bir yaban keçisinin avlanıldığını tespit etti.Jandarma ekipleriyle bölgeye giden DKMP personeli, arazide yaptıkları çalışma sonucu kaçak avlandığı belirlenen kişiyi yakaladı.Kaçak avcı hakkında 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem başlatılarak, 253 bin 270 lira ceza kesildi.DKMP personelince kaçak avlanan yaban keçisine ve av tüfeğine el konuldu.
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tunceli, ceza, yaban keçisi, av, av yasağı
tunceli, ceza, yaban keçisi, av, av yasağı

Tunceli'de yaban keçisi avlayan kişiye 253 bin 270 lira ceza

23:16 13.09.2022 (güncellendi: 23:19 13.09.2022)
© AAav - avlamak - avlanmak
av - avlamak - avlanmak - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AA
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Tunceli'nin Hozat ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini avladığı belirlenen kişiye 253 bin 270 lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şube Müdürlüğü görevlileri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa karşı denetimlerini sürdürdü.
Bu kapsamda bir ihbarı değerlendiren DKMP görevlileri, Hozat ilçesine bağlı Buzlupınar köyü mevkisinde koruma altına alınan bir yaban keçisinin avlanıldığını tespit etti.
Jandarma ekipleriyle bölgeye giden DKMP personeli, arazide yaptıkları çalışma sonucu kaçak avlandığı belirlenen kişiyi yakaladı.
Kaçak avcı hakkında 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem başlatılarak, 253 bin 270 lira ceza kesildi.
DKMP personelince kaçak avlanan yaban keçisine ve av tüfeğine el konuldu.
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