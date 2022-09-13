https://sputniknews.com.tr/20220913/tuncelide-yaban-kecisi-avlayan-kisiye-253-bin-270-lira-ceza-1061152492.html

Tunceli'de yaban keçisi avlayan kişiye 253 bin 270 lira ceza

Tunceli'de yaban keçisi avlayan kişiye 253 bin 270 lira ceza

Tunceli'nin Hozat ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini avladığı belirlenen kişiye 253 bin 270 lira ceza kesildi. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T23:16+0300

2022-09-13T23:16+0300

2022-09-13T23:19+0300

türkiye

tunceli

ceza

yaban keçisi

av

av yasağı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şube Müdürlüğü görevlileri, kentin çeşitli noktalarında kaçak avcılığa karşı denetimlerini sürdürdü.Bu kapsamda bir ihbarı değerlendiren DKMP görevlileri, Hozat ilçesine bağlı Buzlupınar köyü mevkisinde koruma altına alınan bir yaban keçisinin avlanıldığını tespit etti.Jandarma ekipleriyle bölgeye giden DKMP personeli, arazide yaptıkları çalışma sonucu kaçak avlandığı belirlenen kişiyi yakaladı.Kaçak avcı hakkında 4915 sayılı "Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem başlatılarak, 253 bin 270 lira ceza kesildi.DKMP personelince kaçak avlanan yaban keçisine ve av tüfeğine el konuldu.

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tunceli, ceza, yaban keçisi, av, av yasağı