https://sputniknews.com.tr/20220913/the-guardian-ab-rus-gazina-tavan-fiyat-uygulamayabilir-1061140607.html
The Guardian: AB, Rus gazına tavan fiyat uygulamayabilir
The Guardian: AB, Rus gazına tavan fiyat uygulamayabilir
The Guardian gazetesi Avrupa Birliği'nin, Rus gazına tavan fiyat uygulamayabileceğini yazdı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T17:50+0300
2022-09-13T17:50+0300
2022-09-13T17:50+0300
avrupa'da enerji krizi
ab
rus
doğalgaz
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The Guardian, Avrupa Birliği’nin (AB) muhtemelen Rusya veya başka ülkelerden ithal gaza tavan fiyat uygulamayacağını belirtti.Haberde, “The Guardian’ın incelediği, Avrupa’nın ‘elektrik sorununu çözme aracı’ ile ilgili karar tasarısı, Rusya veya diğer ülkelerden ithal gazın fiyatlarında kısıtlamalar içermiyor” ifadesine yer verildi.Tasarının nihai metninin daha değişebileceği ifade edilirken bu haliyle, Avrupa Komisyonu’nun, AB üyesi ülkelerin tavan fiyat uygulamasına yeterince destek vereceğinden şüpheli olduğunu gösterdiği vurgulandı.Fakat AB’nin, enerji alanındaki şirketlerin aşırı gelirlerinden ek vergi almaya odaklanabileceği bekleniyor.
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ab, rus, doğalgaz
The Guardian: AB, Rus gazına tavan fiyat uygulamayabilir
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The Guardian gazetesi Avrupa Birliği'nin, Rus gazına tavan fiyat uygulamayabileceğini yazdı.
The Guardian, Avrupa Birliği’nin (AB) muhtemelen Rusya veya başka ülkelerden ithal gaza tavan fiyat uygulamayacağını belirtti.
Haberde, “The Guardian’ın incelediği, Avrupa’nın ‘elektrik sorununu çözme aracı’ ile ilgili karar tasarısı, Rusya veya diğer ülkelerden ithal gazın fiyatlarında kısıtlamalar içermiyor” ifadesine yer verildi.
Tasarının nihai metninin daha değişebileceği ifade edilirken bu haliyle, Avrupa Komisyonu’nun, AB üyesi ülkelerin tavan fiyat uygulamasına yeterince destek vereceğinden şüpheli olduğunu gösterdiği vurgulandı.
Fakat AB’nin, enerji alanındaki şirketlerin aşırı gelirlerinden ek vergi almaya odaklanabileceği bekleniyor.