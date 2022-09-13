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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20220913/the-guardian-ab-rus-gazina-tavan-fiyat-uygulamayabilir-1061140607.html
The Guardian: AB, Rus gazına tavan fiyat uygulamayabilir
The Guardian: AB, Rus gazına tavan fiyat uygulamayabilir
The Guardian gazetesi Avrupa Birliği'nin, Rus gazına tavan fiyat uygulamayabileceğini yazdı. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T17:50+0300
2022-09-13T17:50+0300
avrupa'da enerji krizi
ab
rus
doğalgaz
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The Guardian, Avrupa Birliği’nin (AB) muhtemelen Rusya veya başka ülkelerden ithal gaza tavan fiyat uygulamayacağını belirtti.Haberde, “The Guardian’ın incelediği, Avrupa’nın ‘elektrik sorununu çözme aracı’ ile ilgili karar tasarısı, Rusya veya diğer ülkelerden ithal gazın fiyatlarında kısıtlamalar içermiyor” ifadesine yer verildi.Tasarının nihai metninin daha değişebileceği ifade edilirken bu haliyle, Avrupa Komisyonu’nun, AB üyesi ülkelerin tavan fiyat uygulamasına yeterince destek vereceğinden şüpheli olduğunu gösterdiği vurgulandı.Fakat AB’nin, enerji alanındaki şirketlerin aşırı gelirlerinden ek vergi almaya odaklanabileceği bekleniyor.
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ab, rus, doğalgaz
ab, rus, doğalgaz

The Guardian: AB, Rus gazına tavan fiyat uygulamayabilir

17:50 13.09.2022
© SputnikRusya - doğalgaz
Rusya - doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© Sputnik
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The Guardian gazetesi Avrupa Birliği'nin, Rus gazına tavan fiyat uygulamayabileceğini yazdı.
The Guardian, Avrupa Birliği’nin (AB) muhtemelen Rusya veya başka ülkelerden ithal gaza tavan fiyat uygulamayacağını belirtti.
Haberde, “The Guardian’ın incelediği, Avrupa’nın ‘elektrik sorununu çözme aracı’ ile ilgili karar tasarısı, Rusya veya diğer ülkelerden ithal gazın fiyatlarında kısıtlamalar içermiyor” ifadesine yer verildi.
Tasarının nihai metninin daha değişebileceği ifade edilirken bu haliyle, Avrupa Komisyonu’nun, AB üyesi ülkelerin tavan fiyat uygulamasına yeterince destek vereceğinden şüpheli olduğunu gösterdiği vurgulandı.
Fakat AB’nin, enerji alanındaki şirketlerin aşırı gelirlerinden ek vergi almaya odaklanabileceği bekleniyor.
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