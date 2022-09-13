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TFF'den yabancı kuralı açıklaması: 'Değiştirmeyi düşünmüyoruz'
TFF'den yabancı kuralı açıklaması: 'Değiştirmeyi düşünmüyoruz'
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralının değişeceği yönündeki haberlere yanıt verdi. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
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spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı kuralı ile ilgili bir açıklama geldi.Büyükekşi, kuralı değiştirmeyi düşünmediklerini ifade etti.Habertürk'e konuşan TFF Başkanı, "Yabancı kuralı bu sezon 8+3 şeklinde devam edecek. Kulüplerin bir talebi olmadı. Zaten biz de değiştirmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.
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türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye futbol federasyonu (tff)

TFF'den yabancı kuralı açıklaması: 'Değiştirmeyi düşünmüyoruz'

16:24 13.09.2022
© AA / Orhan ÇiçekTürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AA / Orhan Çiçek
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralının değişeceği yönündeki haberlere yanıt verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı kuralı ile ilgili bir açıklama geldi.
Büyükekşi, kuralı değiştirmeyi düşünmediklerini ifade etti.

Habertürk'e konuşan TFF Başkanı, "Yabancı kuralı bu sezon 8+3 şeklinde devam edecek. Kulüplerin bir talebi olmadı. Zaten biz de değiştirmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.
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