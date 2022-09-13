https://sputniknews.com.tr/20220913/tffden-yabanci-kurali-aciklamasi-degistirmeyi-dusunmuyoruz-1061137734.html

TFF'den yabancı kuralı açıklaması: 'Değiştirmeyi düşünmüyoruz'

TFF'den yabancı kuralı açıklaması: 'Değiştirmeyi düşünmüyoruz'

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı kuralının değişeceği yönündeki haberlere yanıt verdi. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T16:24+0300

2022-09-13T16:24+0300

2022-09-13T16:24+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı kuralı ile ilgili bir açıklama geldi.Büyükekşi, kuralı değiştirmeyi düşünmediklerini ifade etti.Habertürk'e konuşan TFF Başkanı, "Yabancı kuralı bu sezon 8+3 şeklinde devam edecek. Kulüplerin bir talebi olmadı. Zaten biz de değiştirmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yaptı.

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türkiye futbol federasyonu (tff)