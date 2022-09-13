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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220913/tahil-yuklu-7-gemi-daha-ukraynadan-hareket-etti--1061123669.html
Tahıl yüklü 7 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Tahıl yüklü 7 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Moskova ve Kiev arasında imzalanan anlaşma sonrasında başlayan tahıl... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T10:06+0300
2022-09-13T10:06+0300
ukrayna krizi
milli savunma bakanlığı (msb)
ukrayna
türkiye
tahıl
gemi
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Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 7 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 7 gemi daha hareket etti.
https://sputniknews.com.tr/20220912/ukrayna-tahilini-tasiyan-gemilerin-sadece-yuzde-28i-yoksul-ulkelere-gitti-1061111891.html
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milli savunma bakanlığı (msb), ukrayna, türkiye, tahıl, gemi
milli savunma bakanlığı (msb), ukrayna, türkiye, tahıl, gemi

Tahıl yüklü 7 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

10:06 13.09.2022
© AAtahıl - gemi - tahıl gemisi
tahıl - gemi - tahıl gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Moskova ve Kiev arasında imzalanan anlaşma sonrasında başlayan tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 7 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 7 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 7 gemi daha hareket etti.
tahıl gemisi - tahıl - gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.09.2022
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