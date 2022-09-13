https://sputniknews.com.tr/20220913/tahil-yuklu-7-gemi-daha-ukraynadan-hareket-etti--1061123669.html
Tahıl yüklü 7 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Tahıl yüklü 7 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Moskova ve Kiev arasında imzalanan anlaşma sonrasında başlayan tahıl... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T10:06+0300
2022-09-13T10:06+0300
2022-09-13T10:06+0300
ukrayna krizi
milli savunma bakanlığı (msb)
ukrayna
türkiye
tahıl
gemi
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Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 7 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 7 gemi daha hareket etti.
https://sputniknews.com.tr/20220912/ukrayna-tahilini-tasiyan-gemilerin-sadece-yuzde-28i-yoksul-ulkelere-gitti-1061111891.html
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milli savunma bakanlığı (msb), ukrayna, türkiye, tahıl, gemi
milli savunma bakanlığı (msb), ukrayna, türkiye, tahıl, gemi
Tahıl yüklü 7 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
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Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul'da geçen ay Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde Moskova ve Kiev arasında imzalanan anlaşma sonrasında başlayan tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 7 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 7 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 7 gemi daha hareket etti.