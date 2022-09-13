https://sputniknews.com.tr/20220913/sosyal-konut-projesinin-istanbul-ayagi-icin-arnavutkoyde-calisma-aylar-once-basladi-iddiasi-1061145260.html

'Sosyal konut projesinin İstanbul ayağı için Arnavutköy’de çalışma aylar önce başladı' iddiası

'Sosyal konut projesinin İstanbul ayağı için Arnavutköy’de çalışma aylar önce başladı' iddiası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin İstanbul ayağı için Arnavutköy ilçesinde Kanal İstanbul alanı... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T20:20+0300

2022-09-13T20:20+0300

2022-09-13T20:20+0300

akşam postasi

sosyal konut

recep tayyip erdoğan

muhtar

istanbul

toki

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İşte muhtarların sosyal konut projesi açıklanmadan aylar öncesinden yapılan görüşmelere ilişkin verdiği bilgiler:TOKİ KENDİNE YER AÇMIŞ· Bazı parselleri ilana astık çalışma yapılacak denildi. Kaymakama sordum valla benim de haberim yok dedi. Kimsenin haberi yok ama TOKİ kendine yer açmış. Yapılacak yer vatandaşın arazi. Yani onlar onay vermişler ama kim olduklarını bilmiyorum. Havalimanı yapıldıktan sonra zaten bitti burası. Vatandaşın işine geldi rahatına bakıyor.6 AY ÖNCE BAKANLIKTAN GELDİLER· 6 ay önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı heyet gönderdi bilgimiz var. Biz başından beri Kanal İstanbul projesiyle ilgili imar konularında bazı yerlere itiraz ettik. Burada ne olursa olsun her şey seçimden sonra olacak.KAYMAKAMLIK TOPLANTISINDA GÜNDEME GELDİ· İki hafta önce Kaymakamlıkta tanışma toplantısı vardı. Konumuz TOKİ değildi ama o konuyla ilgili sadece Baklalı Mahallesi’nin ismi geçti. Meralara bölge projesi uygulandığında Milli Emlak’a devredildi sonrasında Milli Emlak da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devretmiş. Ne yapacaklar bilmiyoruz bize de bilgi vermediler.MERA ALANI İÇİN ‘ARTIK EKMEYİN’ DEDİLER· 4 bin 800 metrekare bizim orada TOKİ alanı var. Belki oraya yapılabilir. Geçen seneye kadar ekiliyordu bir daha izin verilmedi önümüzdeki sene inşaat başlayacak. Mera vasfını bitirip TOKİ adı altında imar verilen yerler varmış. Bizim buralardaki 9 köye imar verildi. Yerlerin yüzde 80’i satıldı. Geri kalanı büyük çiftçilik yapanlar ama Kanal İstanbul olursa burada çiftçilik biter.

https://sputniknews.com.tr/20220913/prof-naci-gorurden-sosyal-konut-projesine-iliskin-uyari-kesinlikle-istanbulda-uygulanmamali-1061144138.html

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sosyal konut, recep tayyip erdoğan, muhtar, istanbul, toki