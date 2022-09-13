https://sputniknews.com.tr/20220913/rusya-devlet-baskani-putin-ermenistan-basbakani-pasinyan-ile-telefonda-gorustu-1061118191.html
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T01:54+0300
2022-09-13T01:54+0300
2022-09-13T02:08+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
vladimir putin
paşinyan
nikol paşinyan
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Ermenistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Paşinyan'ın Rusya lideri Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yükselen gerilimin ele alındığı aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220913/azerbaycan-savunma-bakanligi-ermenistanin-provokasyonu-sonucu-sinirda-catismalar-basladi-1061115164.html
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ermenistan, azerbaycan, vladimir putin, paşinyan, nikol paşinyan
ermenistan, azerbaycan, vladimir putin, paşinyan, nikol paşinyan
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefonda görüştü
01:54 13.09.2022 (güncellendi: 02:08 13.09.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ermenistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Paşinyan'ın Rusya lideri Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yükselen gerilimin ele alındığı aktarıldı.