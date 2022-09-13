https://sputniknews.com.tr/20220913/rus-disisleri-lavrov-new-yorktaki-bm-genel-kuruluna-katilmak-uzere-amerikan-vizesi-aldi-1061136735.html

Rus Dışişleri: Lavrov, New York'taki BM Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerikan vizesi aldı

Rus Dışişleri: Lavrov, New York'taki BM Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerikan vizesi aldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov ve kendisine New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu'nda eşlik edecek olan heyetin bir kısmına Amerikan vizeleri... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T15:33+0300

2022-09-13T15:33+0300

2022-09-13T15:33+0300

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve kendisine Birleşmiş Milletler’in New York'ta düzenlenecek 77. Genel Kurulu toplantısına eşlik edecek olan heyetin bir kısmına Amerikan vizeleri verildiği belirtildi.Açıklamada ayrıca Moskova’nın ‘Delegasyonun diğer üyelerine de vize verilmesini, ayrıca Rus temsilcilerin BM Genel Kurulu'nun çalışmalarına katılmak üzere gelişini engelleyen ABD'nin yasa dışı yaptırım kısıtlamaları göz önüne alınarak lojistik sorunlarının da derhal çözülmesini’ beklediği kaydedildi.BM 77. Genel Kurulu’nun açılışının bugün yapılması bekleniyor. 20-26 Eylül tarihleri arasında ise BM'de, üye devletlerin liderleri ve dışişleri bakanlarının katılımıyla üst düzey hafta düzenlenecek.Rus diplomatlar birçok kez, ağustos ayından bu yana Rus heyeti için vize başvurularının uzun zaman önce Moskova'daki Amerikan Büyükelçiliği’ne gönderildiğini, ancak Lavrov’a ve ona refakat edecek olanlara bir türlü vize verilmediğini defalarca açıklamıştı.Bu sabah ise Rusya'nın BM Daimi Temsilciliği’nin hukuk danışmanı Sergey Leonidçenko, an itibarı ile Rusya Dışişleri Bakanı’nın, Rus heyet üyelerinin ve gazetecilerin hala vize almadıklarını söyleyerek, bu durumu ‘benzeri görülmemiş’ olarak nitelendirmişti.Bu açıklama sonrasında Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın toplantısında, “ABD yükümlülüklerini ihlal ediyor. Genel Kurul'a gidecek herkese vize vermekle yükümlüler. Dışişleri Bakanlığı, organizatörleri, topraklarını sağlayan ülkeyi sorumlu tutmak için belirli adımlar atıyor” açıklamasında bulunmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220906/lavrov-bati-rus-tahili-ihracatini-engelleyen-yaptirimlari-kaldirma-vaatlerini-yerine-getirmiyor---1060863530.html

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