https://sputniknews.com.tr/20220913/rublenin-reel-efektif-doviz-kuru-ocak-agustos-doneminde-yuzde-367-artti-1061147447.html
Rublenin reel efektif döviz kuru Ocak-Ağustos döneminde yüzde 36.7 arttı
Rublenin reel efektif döviz kuru Ocak-Ağustos döneminde yüzde 36.7 arttı
Rusya Merkez Bankası’nın değerlendirmesine göre Rusya'nın ana ticaret ortakları olan devletlerin para birimleri sepetine karşı rublenin reel efektif döviz... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T21:41+0300
2022-09-13T21:41+0300
2022-09-13T21:44+0300
ruble
ekonomi
rusya merkez bankası
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056658797_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_1c5a2d4cb43791020aac9bf8bfbc25c4.jpg
Rusya Merkez Bankası’nın sitesinde yayınlanan ön değerlendirme verilerine göre Rusya'nın ana ticaret ortakları olan devletlerin para birimleri sepetine karşı Rus rublesinin reel efektif döviz kuru, Ağustos 2022'de bir önceki aya göre yüzde 3.9 oranında azaldı.Açıklanan verilere göre Ocak-Ağustos döneminde Rublenin reel efektif döviz kuru yüzde 36.7 oranında arttı.Ağustos 2022'de ayrıca Temmuz ayına göre Rus rublesinin ABD doları karşısında reel döviz kuru yüzde 4.2, euro karşısında ise yüzde 4.6 oranında azaldı.Yine Ağustos 2022'de 2021 yılının Aralık ayına göre Rus rublesinin ABD doları karşısında reel döviz kuru yüzde 27.0, euro karşısında ise yüzde 39.1 oranında artış kaydetti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056658797_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_b47c53ab74ff8c40960ceb56b33dab38.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ruble, rusya merkez bankası, ekonomi
ruble, rusya merkez bankası, ekonomi
Rublenin reel efektif döviz kuru Ocak-Ağustos döneminde yüzde 36.7 arttı
21:41 13.09.2022 (güncellendi: 21:44 13.09.2022) Abone ol
Rusya Merkez Bankası’nın değerlendirmesine göre Rusya'nın ana ticaret ortakları olan devletlerin para birimleri sepetine karşı rublenin reel efektif döviz kuru, Ağustos 2022'de bir önceki aya göre yüzde 3.9 azaldı.
Rusya Merkez Bankası’nın sitesinde yayınlanan ön değerlendirme verilerine göre Rusya'nın ana ticaret ortakları olan devletlerin para birimleri sepetine karşı Rus rublesinin reel efektif döviz kuru, Ağustos 2022'de bir önceki aya göre yüzde 3.9 oranında azaldı.
Açıklanan verilere göre Ocak-Ağustos döneminde Rublenin reel efektif döviz kuru yüzde 36.7 oranında arttı.
Ağustos 2022'de ayrıca Temmuz ayına göre Rus rublesinin ABD doları karşısında reel döviz kuru yüzde 4.2, euro karşısında ise yüzde 4.6 oranında azaldı.
Yine Ağustos 2022'de 2021 yılının Aralık ayına göre Rus rublesinin ABD doları karşısında reel döviz kuru yüzde 27.0, euro karşısında ise yüzde 39.1 oranında artış kaydetti.