https://sputniknews.com.tr/20220913/rublenin-reel-efektif-doviz-kuru-ocak-agustos-doneminde-yuzde-367-artti-1061147447.html

Rublenin reel efektif döviz kuru Ocak-Ağustos döneminde yüzde 36.7 arttı

Rublenin reel efektif döviz kuru Ocak-Ağustos döneminde yüzde 36.7 arttı

Rusya Merkez Bankası’nın değerlendirmesine göre Rusya'nın ana ticaret ortakları olan devletlerin para birimleri sepetine karşı rublenin reel efektif döviz... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T21:41+0300

2022-09-13T21:41+0300

2022-09-13T21:44+0300

ruble

ekonomi

rusya merkez bankası

ekonomi

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Rusya Merkez Bankası’nın sitesinde yayınlanan ön değerlendirme verilerine göre Rusya'nın ana ticaret ortakları olan devletlerin para birimleri sepetine karşı Rus rublesinin reel efektif döviz kuru, Ağustos 2022'de bir önceki aya göre yüzde 3.9 oranında azaldı.Açıklanan verilere göre Ocak-Ağustos döneminde Rublenin reel efektif döviz kuru yüzde 36.7 oranında arttı.Ağustos 2022'de ayrıca Temmuz ayına göre Rus rublesinin ABD doları karşısında reel döviz kuru yüzde 4.2, euro karşısında ise yüzde 4.6 oranında azaldı.Yine Ağustos 2022'de 2021 yılının Aralık ayına göre Rus rublesinin ABD doları karşısında reel döviz kuru yüzde 27.0, euro karşısında ise yüzde 39.1 oranında artış kaydetti.

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ruble, rusya merkez bankası, ekonomi