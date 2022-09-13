https://sputniknews.com.tr/20220913/ruble-dolar-karsisinda-agustostan-beri-en-yuksek-degeri-gordu---1061129297.html

Ruble, dolar karşısında ağustostan beri en yüksek değeri gördü

Ruble, dolar karşısında ağustostan beri en yüksek değeri gördü

Moskova Borsası’nda 1 dolar, ağustos sonundan beri ilk defa 60 rublenin altına indi. 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T12:44+0300

2022-09-13T12:44+0300

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Moskova Borsası’nda dolar, yüzde 0.46 değer kaybetti ve 59.96 rubleye kadar geriledi. Böylelikle 1 dolar, 31 Ağustos’tan beri ilk defa 60 rublenin altına inmiş oldu. Daha sonra doların düşüş eğilimi durdu ve 60.1 rubleden işlem görmeye başladı. Moskova Borsası’nda euro ise 60.88 rubleden işlem görüyor. Rusya’nın şubat ayında Ukrayna’da harekat başlatması ardından sert bir düşüş yaşayan ruble, daha sonra toparlanma eğilimi göstermiş ve birkaç ay içinde operasyon öncesindeki seviyelerine geri dönmüştü.

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