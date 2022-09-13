https://sputniknews.com.tr/20220913/ruble-dolar-karsisinda-agustostan-beri-en-yuksek-degeri-gordu---1061129297.html
Ruble, dolar karşısında ağustostan beri en yüksek değeri gördü
Ruble, dolar karşısında ağustostan beri en yüksek değeri gördü
Moskova Borsası’nda 1 dolar, ağustos sonundan beri ilk defa 60 rublenin altına indi. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T12:44+0300
2022-09-13T12:44+0300
2022-09-13T12:48+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ruble
dolar
euro
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0d/1061129381_0:169:2845:1769_1920x0_80_0_0_c71322864cc87fdab3ba6b738cd25dee.jpg
Moskova Borsası’nda dolar, yüzde 0.46 değer kaybetti ve 59.96 rubleye kadar geriledi. Böylelikle 1 dolar, 31 Ağustos’tan beri ilk defa 60 rublenin altına inmiş oldu. Daha sonra doların düşüş eğilimi durdu ve 60.1 rubleden işlem görmeye başladı. Moskova Borsası’nda euro ise 60.88 rubleden işlem görüyor. Rusya’nın şubat ayında Ukrayna’da harekat başlatması ardından sert bir düşüş yaşayan ruble, daha sonra toparlanma eğilimi göstermiş ve birkaç ay içinde operasyon öncesindeki seviyelerine geri dönmüştü.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0d/1061129381_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_b51499b6250d9dda0bb172625ac9ed99.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ukrayna, ruble, dolar, euro
rusya, ukrayna, ruble, dolar, euro
Ruble, dolar karşısında ağustostan beri en yüksek değeri gördü
12:44 13.09.2022 (güncellendi: 12:48 13.09.2022) Abone ol
Moskova Borsası’nda 1 dolar, ağustos sonundan beri ilk defa 60 rublenin altına indi.
Moskova Borsası’nda dolar, yüzde 0.46 değer kaybetti ve 59.96 rubleye kadar geriledi. Böylelikle 1 dolar, 31 Ağustos’tan beri ilk defa 60 rublenin altına inmiş oldu.
Daha sonra doların düşüş eğilimi durdu ve 60.1 rubleden işlem görmeye başladı.
Moskova Borsası’nda euro ise 60.88 rubleden işlem görüyor.
Rusya’nın şubat ayında Ukrayna’da harekat başlatması ardından sert bir düşüş yaşayan ruble, daha sonra toparlanma eğilimi göstermiş ve birkaç ay içinde operasyon öncesindeki seviyelerine geri dönmüştü.