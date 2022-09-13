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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220913/ruble-dolar-karsisinda-agustostan-beri-en-yuksek-degeri-gordu---1061129297.html
Ruble, dolar karşısında ağustostan beri en yüksek değeri gördü
Ruble, dolar karşısında ağustostan beri en yüksek değeri gördü
Moskova Borsası’nda 1 dolar, ağustos sonundan beri ilk defa 60 rublenin altına indi. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T12:44+0300
2022-09-13T12:48+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
ruble
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Moskova Borsası’nda dolar, yüzde 0.46 değer kaybetti ve 59.96 rubleye kadar geriledi. Böylelikle 1 dolar, 31 Ağustos’tan beri ilk defa 60 rublenin altına inmiş oldu. Daha sonra doların düşüş eğilimi durdu ve 60.1 rubleden işlem görmeye başladı. Moskova Borsası’nda euro ise 60.88 rubleden işlem görüyor. Rusya’nın şubat ayında Ukrayna’da harekat başlatması ardından sert bir düşüş yaşayan ruble, daha sonra toparlanma eğilimi göstermiş ve birkaç ay içinde operasyon öncesindeki seviyelerine geri dönmüştü.
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rusya, ukrayna, ruble, dolar, euro
rusya, ukrayna, ruble, dolar, euro

Ruble, dolar karşısında ağustostan beri en yüksek değeri gördü

12:44 13.09.2022 (güncellendi: 12:48 13.09.2022)
© AFP 2022Ruble- Dolar
Ruble- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AFP 2022
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Moskova Borsası’nda 1 dolar, ağustos sonundan beri ilk defa 60 rublenin altına indi.
Moskova Borsası’nda dolar, yüzde 0.46 değer kaybetti ve 59.96 rubleye kadar geriledi. Böylelikle 1 dolar, 31 Ağustos’tan beri ilk defa 60 rublenin altına inmiş oldu.
Daha sonra doların düşüş eğilimi durdu ve 60.1 rubleden işlem görmeye başladı.
Moskova Borsası’nda euro ise 60.88 rubleden işlem görüyor.
Rusya’nın şubat ayında Ukrayna’da harekat başlatması ardından sert bir düşüş yaşayan ruble, daha sonra toparlanma eğilimi göstermiş ve birkaç ay içinde operasyon öncesindeki seviyelerine geri dönmüştü.
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