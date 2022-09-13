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'Ronaldo, Al Hilal'in 242 milyon euro'luk teklifini reddetti' iddiası
'Ronaldo, Al Hilal'in 242 milyon euro'luk teklifini reddetti' iddiası
CNN Portekiz televizyonu, İngiltere'nin Manchester United takımında forma giyen Cristiano Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'ın Al Hilal Kulübünden gelen 242 milyon... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T20:28+0300
2022-09-13T20:28+0300
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al hilal
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Al Hilal Kulübünün 37 yaşındaki Portekizli yıldıza 2 yıllığına toplamda 242 milyon euro'luk teklifte bulunduğu iddia edildi.CNN Portekiz televizyonunun haberinde, sezon boyunca haftalık 2 milyon euro'ya denk gelen teklifi kabul etmediği belirtilen Cristiano Ronaldo'nun, Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından bu teklifi tekrardan değerlendirebileceği yorumu yapıldı.Kariyerinde 5 kez Altın Top ödülünü kazanan ve Manchester United ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ronaldo'nun gelecek yaza kadar transfer pazarının gündeminde kalması bekleniyor.Portekizli futbolcunun; Atletico Madrid, Sporting Lizbon, Napoli, İnter ve Milan gibi kulüplerin de tekliflerini geri çevirdiği Avrupa basınında iddia edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220711/manchester-united-teknik-direktoru-ten-hag-ronaldo-satilik-degil-1058591103.html
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ronaldo, cristiano ronaldo, al hilal, transfer, katar, euro
ronaldo, cristiano ronaldo, al hilal, transfer, katar, euro

'Ronaldo, Al Hilal'in 242 milyon euro'luk teklifini reddetti' iddiası

20:28 13.09.2022
© AP Photo / MARCO BERTORELLOCristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2022
© AP Photo / MARCO BERTORELLO
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CNN Portekiz televizyonu, İngiltere'nin Manchester United takımında forma giyen Cristiano Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'ın Al Hilal Kulübünden gelen 242 milyon avroluk bir teklifi reddettiğini ileri sürdü.
Al Hilal Kulübünün 37 yaşındaki Portekizli yıldıza 2 yıllığına toplamda 242 milyon euro'luk teklifte bulunduğu iddia edildi.
CNN Portekiz televizyonunun haberinde, sezon boyunca haftalık 2 milyon euro'ya denk gelen teklifi kabul etmediği belirtilen Cristiano Ronaldo'nun, Katar'daki Dünya Kupası'nın ardından bu teklifi tekrardan değerlendirebileceği yorumu yapıldı.
Kariyerinde 5 kez Altın Top ödülünü kazanan ve Manchester United ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Ronaldo'nun gelecek yaza kadar transfer pazarının gündeminde kalması bekleniyor.
Portekizli futbolcunun; Atletico Madrid, Sporting Lizbon, Napoli, İnter ve Milan gibi kulüplerin de tekliflerini geri çevirdiği Avrupa basınında iddia edilmişti.
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 11.07.2022
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