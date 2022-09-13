https://sputniknews.com.tr/20220913/putin-ve-scholz-ukraynadaki-durumu-gorustu-1061146828.html
Putin ve Scholz, Ukrayna’daki durumu görüştü
Putin ve Scholz, Ukrayna’daki durumu görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un bugünkü telefon görüşmesinde Ukrayna krizini ele aldıkları belirtildi. 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T20:48+0300
2022-09-13T20:48+0300
2022-09-13T20:48+0300
ukrayna krizi
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almanya
olaf scholz
görüşme
ukrayna
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Kremlin’nden yapılana açıklamada, bugün Putin ve Scholz arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Rusya’nın gerçekleştirdiği özel askeri operasyon bağlamında, Ukrayna’yla ilgili duruma özel önem verildiği aktarıldı. Vladimir Putin, muhatabının dikkatini Ukrayna’nın uluslararası insani hukuk ihlallerine, Donbass’a yönelik devam eden ve sivil kayıplara yol açan saldırılara dikkat çekti.Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin güvenliğinin sağlanması konusuna değinen Rusya Devlet Başkanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile birlikte santralin fiziksel korumasını sağlamaya yönelik alınan tedbirlerden bahsetti.Putin, 22 Temmuz İstanbul’da imzalanan 'tahıl anlaşmasının' niteliğine dikkat çekerek sadece küçük bir kısmı muhtaç ülkelere ulaşan Ukrayna tahılının dengesiz sevkiyat coğrafyasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Aynı zamanda Rus gıda ürünlerinin ve gübrenin ihracatı önündeki engellerin kaldırılması konusunda ilerlemenin sağlanmadığını dile getiren Rus lider, dış pazarlara büyük miktarlarda tahıl sağlamaya ve Avrupa limanlarında alıkonulan Rus gübreyi muhtaç ülkelere ücretsiz iletmeye hazır olduklarını kaydetti.Rusya’nın, Kızılhaç’a esir Ukraynalı askerlerle görüşmesine izin verdiğini anlatan Putin, Ukrayna tarafının Rus esirlere yönelik bunu yapmadığını kaydetti.Avrupa’nın enerji alanındaki durumla ilgili olarak, Rusya’nın tüm sözleşme yükümlülüklerini yerine getiren güvenilir bir enerji kaynakları tedarikçisi olarak kaldığını söyleyen Putin, Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki aksamaların Rusya’ya uygulanan ve teknik bakıma engel olan yaptırımlardan kaynaklandığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20220913/rusya-harkov-bolgesinde-ukrayna-ordusunun-zirhli-arac-konvoyu-imha-edildi-1061128279.html
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rusya, almanya, olaf scholz, görüşme, ukrayna
rusya, almanya, olaf scholz, görüşme, ukrayna
Putin ve Scholz, Ukrayna’daki durumu görüştü
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un bugünkü telefon görüşmesinde Ukrayna krizini ele aldıkları belirtildi.
Kremlin’nden yapılana açıklamada, bugün Putin ve Scholz arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Rusya’nın gerçekleştirdiği özel askeri operasyon bağlamında, Ukrayna’yla ilgili duruma özel önem verildiği aktarıldı. Vladimir Putin, muhatabının dikkatini Ukrayna’nın uluslararası insani hukuk ihlallerine, Donbass’a yönelik devam eden ve sivil kayıplara yol açan saldırılara dikkat çekti.
Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin güvenliğinin sağlanması konusuna değinen Rusya Devlet Başkanı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) ile birlikte santralin fiziksel korumasını sağlamaya yönelik alınan tedbirlerden bahsetti.
Putin, 22 Temmuz İstanbul’da imzalanan 'tahıl anlaşmasının' niteliğine dikkat çekerek sadece küçük bir kısmı muhtaç ülkelere ulaşan Ukrayna tahılının dengesiz sevkiyat coğrafyasıyla ilgili endişelerini dile getirdi. Aynı zamanda Rus gıda ürünlerinin ve gübrenin ihracatı önündeki engellerin kaldırılması konusunda ilerlemenin sağlanmadığını dile getiren Rus lider, dış pazarlara büyük miktarlarda tahıl sağlamaya ve Avrupa limanlarında alıkonulan Rus gübreyi muhtaç ülkelere ücretsiz iletmeye hazır olduklarını kaydetti.
Rusya’nın, Kızılhaç’a esir Ukraynalı askerlerle görüşmesine izin verdiğini anlatan Putin, Ukrayna tarafının Rus esirlere yönelik bunu yapmadığını kaydetti.
Avrupa’nın enerji alanındaki durumla ilgili olarak, Rusya’nın tüm sözleşme yükümlülüklerini yerine getiren güvenilir bir enerji kaynakları tedarikçisi olarak kaldığını söyleyen Putin, Kuzey Akım doğalgaz boru hattındaki aksamaların Rusya’ya uygulanan ve teknik bakıma engel olan yaptırımlardan kaynaklandığını vurguladı.