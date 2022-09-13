https://sputniknews.com.tr/20220913/prof-naci-gorurden-sosyal-konut-projesine-iliskin-uyari-kesinlikle-istanbulda-uygulanmamali-1061144138.html

Prof. Naci Görür’den sosyal konut projesine ilişkin uyarı: Kesinlikle İstanbul’da uygulanmamalı

Prof. Naci Görür’den sosyal konut projesine ilişkin uyarı: Kesinlikle İstanbul’da uygulanmamalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesini değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, deprem riskine dikkat çekerek "Bu proje kesinlikle İstanbul’da... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T19:44+0300

2022-09-13T19:44+0300

2022-09-13T19:44+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

sosyal konut

proje

istanbul

naci görür

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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu sosyal konut projesini değerlendirdi.Görür, “Ev sahibi olmayanlar için bu önemli. İnşallah planlandığı üzere yapılır ve arzu edilen amaca ulaşır. Ancak tahribatını bekleyen İstanbul'da bugüne kadar neden bir dönüşüm projesinin yapılmadığı tartışmalıdır” dedi.'Kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalı'Naci Görür, bu büyük projede özen gösterilmesi gerekilen konuları madde madde şöyle sıraladı:1. Yerleşim alanları deprem riskini artıracak zemin üzerinde olmamalı,2. Zemin kalitesi A veya B sınıfı olmalı,3. Yapı alanları doğrudan Fay zonları ve yakınında seçilmemeli,4. İnşaat bölgesinde deprem tehlike analizi yapılmalı,5. İnşaat alanındaki en büyük yer hızı ve iğmesi ve deprem şiddeti verilere göre belirlenmeli ve alt ve üstyapı ona uygun planlanmalı,6. Yapılar deprem dirençli hafif ve ekonomik yapılar olmalıdır,7. Eteğine veya içerisine yapıldığı kentlerin yapı ve nüfus yoğunluğunu artırmamalı8. Bu proje kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalıdır.

https://sputniknews.com.tr/20220913/cumhurbaskani-erdogan-sosyal-konut-projesini-acikliyor-1061134261.html

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