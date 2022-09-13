Prenses Diana, taziye çiçekleri ile Kraliçe 2. Elizabeth’i gölgede bıraktı

© İHA Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saray önüne çok sayıda çiçek, not ve fotoğraf bırakıldığı görülürken, bu çiçekler Fransa’nın başkenti Paris’te 31 Ağustos 1997’de iş adamı sevgilisi Dodi Al Fayed ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 36 yaşındaki Prenses Diana için sevenleri tarafından bırakılan çiçek ile kıyaslandı.