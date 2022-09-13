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Prenses Diana, taziye çiçekleri ile Kraliçe 2. Elizabeth’i gölgede bıraktı
Prenses Diana, taziye çiçekleri ile Kraliçe 2. Elizabeth’i gölgede bıraktı
İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth’in hayatını kaybetmesinin ardından sevenleri tarafından bırakılan çiçekler ve sevgi... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
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ingiltere, prenses diana, kraliçe 2. elizabeth, фото
ingiltere, prenses diana, kraliçe 2. elizabeth, фото

Prenses Diana, taziye çiçekleri ile Kraliçe 2. Elizabeth’i gölgede bıraktı

13:38 13.09.2022
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İngiltere’nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth’in hayatını kaybetmesinin ardından sevenleri tarafından bırakılan çiçekler ve sevgi notları, 1997 yılında Fransa’da geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Prenses Diana’ya bırakılan çiçekler ile kıyaslandı.
© İHAİngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 8 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından, Kraliçe’nin sevenleri İngiltere’nin başkenti Londra’daki Buckhingham Sarayı, Windsor Kalesi ve Kensington Sarayı’na çiçekler ve sevgi notları bırakıyor.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 8 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından, Kraliçe’nin sevenleri İngiltere’nin başkenti Londra’daki Buckhingham Sarayı, Windsor Kalesi ve Kensington Sarayı’na çiçekler ve sevgi notları bırakıyor. - Sputnik Türkiye
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© İHA
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 8 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından, Kraliçe’nin sevenleri İngiltere’nin başkenti Londra’daki Buckhingham Sarayı, Windsor Kalesi ve Kensington Sarayı’na çiçekler ve sevgi notları bırakıyor.
© İHASosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saray önüne çok sayıda çiçek, not ve fotoğraf bırakıldığı görülürken, bu çiçekler Fransa’nın başkenti Paris’te 31 Ağustos 1997’de iş adamı sevgilisi Dodi Al Fayed ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 36 yaşındaki Prenses Diana için sevenleri tarafından bırakılan çiçek ile kıyaslandı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saray önüne çok sayıda çiçek, not ve fotoğraf bırakıldığı görülürken, bu çiçekler Fransa’nın başkenti Paris’te 31 Ağustos 1997’de iş adamı sevgilisi Dodi Al Fayed ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 36 yaşındaki Prenses Diana için sevenleri tarafından bırakılan çiçek ile kıyaslandı. - Sputnik Türkiye
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© İHA
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saray önüne çok sayıda çiçek, not ve fotoğraf bırakıldığı görülürken, bu çiçekler Fransa’nın başkenti Paris’te 31 Ağustos 1997’de iş adamı sevgilisi Dodi Al Fayed ile geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 36 yaşındaki Prenses Diana için sevenleri tarafından bırakılan çiçek ile kıyaslandı.
© İHAPrenses Diana için bırakılan taziye çiçeklerinin, bugün Kraliçe’nin sevenleri tarafından bırakılan çiçeklerden çok daha fazla olduğu görüldü.
Prenses Diana için bırakılan taziye çiçeklerinin, bugün Kraliçe’nin sevenleri tarafından bırakılan çiçeklerden çok daha fazla olduğu görüldü. - Sputnik Türkiye
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© İHA
Prenses Diana için bırakılan taziye çiçeklerinin, bugün Kraliçe’nin sevenleri tarafından bırakılan çiçeklerden çok daha fazla olduğu görüldü.
© İHAPrenses Diana’nın ölümünün ardından bırakılan çiçekler, İngiliz basınında 'çiçek denizi' olarak yer almıştı.
Prenses Diana’nın ölümünün ardından bırakılan çiçekler, İngiliz basınında 'çiçek denizi' olarak yer almıştı. - Sputnik Türkiye
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© İHA
Prenses Diana’nın ölümünün ardından bırakılan çiçekler, İngiliz basınında 'çiçek denizi' olarak yer almıştı.
© İHACenaze töreni 2 buçuk milyar kişi tarafından izlenen Prenses Diana, Londralılar tarafından 'Halkın Prensesi' olarak anılıyordu.
Cenaze töreni 2 buçuk milyar kişi tarafından izlenen Prenses Diana, Londralılar tarafından 'Halkın Prensesi' olarak anılıyordu. - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA
Cenaze töreni 2 buçuk milyar kişi tarafından izlenen Prenses Diana, Londralılar tarafından 'Halkın Prensesi' olarak anılıyordu.
© İHAPrenses Diana, gelmiş geçmiş en ünlü Galler Prensesi olarak Northamptonshire’a bağlı Althorp Estate’deki Spercer aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Prenses Diana, gelmiş geçmiş en ünlü Galler Prensesi olarak Northamptonshire’a bağlı Althorp Estate’deki Spercer aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanmıştı. - Sputnik Türkiye
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© İHA
Prenses Diana, gelmiş geçmiş en ünlü Galler Prensesi olarak Northamptonshire’a bağlı Althorp Estate’deki Spercer aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlanmıştı.
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