https://sputniknews.com.tr/20220913/pandeminin-sanata-olumsuz-etkisi-aciklandi-608-ozel-tiyatrodan-sadece-105i-aktif-durumda-1061121560.html

Pandeminin sanata olumsuz etkisi açıklandı: 608 özel tiyatrodan sadece 105’i aktif durumda

Pandeminin sanata olumsuz etkisi açıklandı: 608 özel tiyatrodan sadece 105’i aktif durumda

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının en çok etkilediği alanlardan biri de sanatsal faaliyetler oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, pandeminin... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T06:31+0300

2022-09-13T06:31+0300

2022-09-13T06:31+0300

türkiye

pandemi

koronavirüs

sinema

tiyatro

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Dünyayı 2 yıl boyunca kasıp kavuran Covid-19 pandemisinin birçok ticari alanı olduğu gibi sanat dünyasını da kötü etkilediği bildirildi. Bu süreçte tiyatro ve sinema salonları faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı.503 TİYATRO FAALİYETİNİ DURDURDUKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Covid-19 salgının, sinema ve tiyatro sektörüne etkisiyle ilgili soru önergesini verdiği cevapta, 2021 yılı itibarıyla, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne kayıtlı 608 özel tiyatrodan sadece 105’inin aktif olarak faaliyet gösterdiğini kaydetti. Buna göre 503 tiyatro faaliyetini durdurdu.İKİ SEKTÖRE 168 MİLYON LİRA DESTEKTürkiye Gazetesi'ne göre, Bakan Ersoy, pandemide sinemaya verilen destekleri de anlattı. Ersoy, sinema sektörüne toplam 431 projeye 95 milyon 978 bin TL destek sağlandığını aktardı. 2021’de 159 film salonuna 15 milyon 900 bin TL maddi destek verildiğini söyleyen Ersoy, "Tiyatro ve sinema sektörüne toplam 167 milyon 920 bin TL destek sağlanmış oldu" dedi.Pandemi nedeniyle 16 Mart 2020’de tüm sinema salonlarının faaliyetleri durdurulmuştu. 1 Temmuz ve 20 Kasım 2020 tarihlerinde iki kez kapanan sinema salonları, yaklaşık bir yıl aranın ardından 1 Temmuz 2021’de tekrar film gösterimlerine başlamıştı. Bu süreçte 333 sinema hizmete girmişti.Aralık 2021’den bu yana da 396 sinema faaliyetine aktif olarak devam ediyor. Pandemi sürecinde Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, özel tiyatrolara destek vererek kendi salonlarını açmıştı. Bu kapsamda 23 ilde toplam 54 tiyatro sahnesi bulunan devlet tiyatroları, sahnelerini özel tiyatroların kullanıma vererek destek sağlamıştı.

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