https://sputniknews.com.tr/20220913/okul-alisverisi-icin-bulgaristandan-edirneye-akin-ettiler-1061125181.html
Okul alışverişi için Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler
Okul alışverişi için Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler
Gıdadan giyime, ayakkabıdan çantaya kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş listesine çocukların okul ihtiyaçları... 13.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-13T11:09+0300
2022-09-13T11:09+0300
2022-09-13T11:09+0300
türkiye
bulgaristan
edirne
kırtasiye
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Temmuz ayında Bulgaristan vatandaşlarına Türkiye'ye pasaportsuz giriş kolaylığının sağlanmasının ardından Edirne adeta turist akınına uğradı.Gerek turlarla gerekse kendi araçlarıyla günübirlik Edirne'ye gelen Bulgar turistler, 2022-2023 eğitim öğretim yılında çocuklarının okul ihtiyaçları için kırtasiyelerin yolunu tuttu.Edirne'deki kırtasiyelerde yoğunluk oluşturan Bulgaristan vatandaşları kitap, kalem, defter, boyama kitabı ve kalemlik gibi çocuklarının okul ihtiyacı olan çeşitli ürünleri alabilmek için sıraya girdi.Bulgaristan'dan Türkiye'ye sadece kimlik göstererek girişin başlamasının ardından kentte alışveriş hareketliliği yaşandığını söyleyen Kırtasiyeci esnafı Tamer Dillek, "Bir de şimdi Kırtasiye sezonu olduğu için onlar da okul ihtiyaçlarını buradan karşılamaya çalışıyorlar. Maddi açıdan uygun geldiği için Edirne'yi tercih ediyorlar" ifadelerine yer verdi.
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bulgaristan, edirne, kırtasiye
bulgaristan, edirne, kırtasiye
Okul alışverişi için Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler
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Gıdadan giyime, ayakkabıdan çantaya kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş listesine çocukların okul ihtiyaçları da eklendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren kentteki kırtasiyecilerin yolunu tutan vatandaşlar kalem, defter, boyama kitabı gibi çeşitli ihtiyaçlarını alarak bagajlarını doldurdu.
Temmuz ayında Bulgaristan vatandaşlarına Türkiye'ye pasaportsuz giriş kolaylığının sağlanmasının ardından Edirne adeta turist akınına uğradı.
Gerek turlarla gerekse kendi araçlarıyla günübirlik Edirne'ye gelen Bulgar turistler, 2022-2023 eğitim öğretim yılında çocuklarının okul ihtiyaçları için kırtasiyelerin yolunu tuttu.
Edirne'deki kırtasiyelerde yoğunluk oluşturan Bulgaristan vatandaşları kitap, kalem, defter, boyama kitabı ve kalemlik gibi çocuklarının okul ihtiyacı olan çeşitli ürünleri alabilmek için sıraya girdi.
Bulgaristan'dan Türkiye'ye sadece kimlik göstererek girişin başlamasının ardından kentte alışveriş hareketliliği yaşandığını söyleyen Kırtasiyeci esnafı Tamer Dillek, "Bir de şimdi Kırtasiye sezonu olduğu için onlar da okul ihtiyaçlarını buradan karşılamaya çalışıyorlar. Maddi açıdan uygun geldiği için Edirne'yi tercih ediyorlar" ifadelerine yer verdi.