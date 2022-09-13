https://sputniknews.com.tr/20220913/okul-alisverisi-icin-bulgaristandan-edirneye-akin-ettiler-1061125181.html

Okul alışverişi için Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler

Okul alışverişi için Bulgaristan'dan Edirne'ye akın ettiler

Gıdadan giyime, ayakkabıdan çantaya kadar birçok ihtiyacını Edirne'den karşılayan Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş listesine çocukların okul ihtiyaçları... 13.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-13T11:09+0300

2022-09-13T11:09+0300

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türkiye

bulgaristan

edirne

kırtasiye

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Temmuz ayında Bulgaristan vatandaşlarına Türkiye'ye pasaportsuz giriş kolaylığının sağlanmasının ardından Edirne adeta turist akınına uğradı.Gerek turlarla gerekse kendi araçlarıyla günübirlik Edirne'ye gelen Bulgar turistler, 2022-2023 eğitim öğretim yılında çocuklarının okul ihtiyaçları için kırtasiyelerin yolunu tuttu.Edirne'deki kırtasiyelerde yoğunluk oluşturan Bulgaristan vatandaşları kitap, kalem, defter, boyama kitabı ve kalemlik gibi çocuklarının okul ihtiyacı olan çeşitli ürünleri alabilmek için sıraya girdi.Bulgaristan'dan Türkiye'ye sadece kimlik göstererek girişin başlamasının ardından kentte alışveriş hareketliliği yaşandığını söyleyen Kırtasiyeci esnafı Tamer Dillek, "Bir de şimdi Kırtasiye sezonu olduğu için onlar da okul ihtiyaçlarını buradan karşılamaya çalışıyorlar. Maddi açıdan uygun geldiği için Edirne'yi tercih ediyorlar" ifadelerine yer verdi.

türkiye

bulgaristan

edirne

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